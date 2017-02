Santi Vila crida a tots els partits de Figueres a fer «autocrítica» per la crisi municipal

El conseller de Cultura i exalcalde Figueres, Santi Vila, va convidar ahir els grups municipals de Figueres a fer «autocrítica» per la crisi generada al govern i els va demanar que siguin «positius» de cara a desencallar la situació d'inestabilitat. Vila es va mostrar «preocupat» i «dolgut» per la situació i va defensar l'alcaldessa, Marta Felip. «No és una persona que hagi arribat fins aquí per raons estranyes sinó perquè va guanyar les eleccions, que ningú se n'oblidi», va etzibar el conseller. En aquest sentit, va animar «tothom» a aportar «de la seva part». Per a Vila, «si un equip de govern amb majoria o minoria pot desenvolupar el seu projecte, els ciutadans en surten beneficiats».

La situació política que es viu a Figueres no ha deixat indiferent al conseller de Cultura. En el marc d'un acte que es va dur a terme a Girona, va manifestar que està preocupat per la crisi municipal en la qual està immersa la ciutat. Per això, va demanar a tots els grups municipals que siguin «autocrítics» amb les coses que «no s'han fet bé» però que, a la vegada, siguin «positius» per intentar reconduir la situació.

En referència a les divergències entre els partits, va assegurar que «a vegades petites grans discrepàncies analitzades amb deteniment tenen més a veure amb fílies i fòbies personals que no pas amb discrepàncies ideològiques».

El conseller va dir també que espera que «tothom» estigui a l'altura de les circumstàncies i va remarcar que «l'estabilitat té premi». En aquest sentit, va afirmar que si un govern pot desenvolupar el seu projecte «tothom se'n beneficia». Amb tot, Vila va defensar l'alcaldessa assegurant que «estima Figueres» i «és una gran coneixedora del món local».

El conseller no va voler posicionar-se sobre la possibilitat o no d'apostar per un govern de «concentració» i va insistir que «les ciutats van bé si hi ha altura de mires». Al seu entendre, no és presentable que al febrer encara no s'hagin pogut aprovar els pressupostos ni tampoc la renovació del contracte d'escombraries. «Quan les coses quotidianes s'encallen, vol dir que tots plegats no fem les coses prou bé», va afegir.