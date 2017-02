Un veí de Roses circula contra direcció, s'enfronta a la policia i els danya el vehicle

Un veí de Roses de 29 anys, D.T.M., va generar alarma entre els veïns i va obligar a mobilitzar diverses patrulles de la Policia Local després d'accedir amb el seu vehicle a tota velocitat i en contra direcció per un carrer. El jove es va enfrontar als agents, va malmetre el cotxe policial i, davant l'estat d'exaltació en què es trobava, va acabar a l'hospital de Figueres. Ara s'està a l'espera de les proves que confirmin les sospites que es trobava sota els efectes de l'alcohol i les drogues.

Eren les dotze del migdia de dijous quan la Policia Local de Roses va rebre diverses trucades alertant que el conductor, al volant d'un Dacia Sandero, circulava contra direcció. Inicialment s'hi va adreçar una patrulla que en arribar es va trobar el cotxe estacionat i el conductor al carrer. En veure la direcció del vehicle van poder confirmar que hi havia accedit en sentit contrari. En adreçar-se al conductor van veure que presentava símptomes d'haver begut o haver-se drogat i tot d'una es va enfrontar als agents. Estava molt exaltat i molt agressiu.

Els agents es van veure obligats a demanar reforços i és que el noi es va negar a fer-se cap prova ni tampoc a pujar al vehicle per ser traslladat al CAP. Van necessitar diversos agents per emmanillar-lo i fer-lo pujar al cotxe, que va patir danys en una de les portes a conseqüència dels cops que va fer l'individu.

Finalment, van poder-lo traslladar fins al CAP, però va continuar en actitud agressiva. Es va negar a fer-se cap test i en veure l'estat d'exaltació i agressivitat des del centre mèdic es va ordenar el seu trasllat a l'hospital de Figueres. La detenció va quedar sense efecte per motius de salut i a la força va ser traslladat al centre sanitari. Una vegada allà se li va practicar una extracció de sang. La policia encara no té els resultats, que haurien de confirmar els indicis que havia ingerit substàncies estupefaents. El noi ha quedat denunciat per infraccions de trànsit, per conduir sota els efectes de substàncies estupefaents –pendent dels resultats–, per atemptat contra els agents de l'autoritat i danys al vehicle policial.