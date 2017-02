Bàscara tramita el polígon d'Orriols pendent des de fa més de vint anys

L'Ajuntament de Bàscara espera aprovar aquesta setmana inicialment el pla parcial del polígon d'Orriols que ha de permetre tirar endavant aquest sector industrial pendent des de fa més de vint anys. El desenvolupament del sòl industrial que fa uns anys havia de ser el parc del cavall ha de permetre més ingressos que permetin eixugar el desorbitat endeutament. Estarà destinat a indústria.



El sòl industrial d'Orriols està pendent de desenvolupar-se des de fa dècades. Són uns 700.000 metres quadrats i està situat al nucli d'Orriols a tocar l'autopista i l'N-II. Durant uns anys es va decidir que seria el centre del Parc del Cavall que es va acabar quedant al calaix.



El macroprojecte va suposar a arribar a acords amb el principal promotor que va arribar a pagar fins a sis milions d'euros que es van invertir en equipaments al municipi, a canvi que es desenvolupés el sector. Mentre l'empresari va pagar el que li pertocava, l'Ajuntament no hauria acabat la tramitació, tot i que l'alcalde, Lluís Lloret, ho nega. El cert és que continua pendent de tramitar-se i s'ha arribat a un acord amb els propietaris per tirar-ho endavant.



"Iniciem el procediment, li donem llum verda per urbanitzar-ho", ha explicat l'alcalde, Narcís Saurina. L'aprovació final haurà de passar per Urbanisme. Saurina constata que podran cobrar l'IBI de les parcel.les com a industrials i comptar amb una nova font d'ingressos. És una de les opcions que tenia el govern sobre la taula per anar generant nous ingressos. La venda de l'edifici de l'Ajuntament va quedar descartada després que els veïns, en una consulta, consideressin millor no fer-ho.



Litigis pendents

La tramitació urbanística no suposarà tancar els litigis pendents que han quedat al marge, diu Saurina. El principal promotor reclama a l'Ajuntament els milions que va arribar a desemborsar a canvi que es desenvolupés el polígon. A més, el jutjat manté diligències obertes contra l'exalcalde, la secretària i un advocat per entregar un document fals al promotor per certificar que el pla urbanístic de Bàscara estava aprovat des de 1990 quan en realitat no ho estava.