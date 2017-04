Una brigada amb membres de la comunitat gitana neteja Sant Joan

Aconseguir que la zona oest de Figueres estigui neta però també que la població que hi viu, majoritàriament d'ètnia gitana, estigui conscienciada per mantenir-ho. Aquests són els principals objectius del pla d'ocupació de «Bones Pràctiques» finançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), que l'Ajuntament va posar en marxa a principis de febrer i que durant sis mesos donarà feina a quatres membres de la comunitat.

L'actuació, que compta amb la col·laboració de diverses àrees municipals així com de l'Oficina del Pla pel Desenvolupament Comunitari del barri, actua a tres nivells. Per una banda, es reforça l'equip de neteja municipal a la zona però, a la vegada, s'ofereixen tallers a nens, adolescents i adults per sensibilitzar-los en favor d'una bona gestió dels residus, un dels grans problemes del barri. El programa també preveu una tercera fase on es deixen de banda les escombres i els treballadors de la brigada surten al carrer per repartir díptics i informació als punts més conflictius per inculcar respecte pels espais públics.

Els seus integrants asseguren que els resultats ja comencen a ser visibles i que els barris de Sant Joan i el Culubret estan més nets que abans. Diuen que molts dels que hi viuen també noten els resultats i que això és, sens dubte, positiu. El pla d'ocupació que ha donat feina a quatre membres de la comunitat gitana residents a la zona busca justament això: aconseguir tenir aquests barris més nets però també sensibilitzar la població i que els hàbits «calin» entre els seus habitants.

El projecte es va iniciar a principis de febrer i tindrà una durada de sis mesos. Durant aquest temps, els integrants de la brigada s'han format i s'han unit als equips de neteja d'Ecoserveis que treballen als barris. Però no només això. La segona fase de la iniciativa inclou uns tallers que treballen en la conscienciació d'infants, adolescents i adults.



Tallers de «bones pràctiques»

La brigada s'encarrega de fer les classes, on s'aborden aspectes relacionats amb la recollida de deixalles i el reciclatge però que també busquen «l'empatia» cap a la tasca que fan els operaris de la zona. Unes 150 persones residents als barris de Sant Joan i el Culubret passaran per les aules del Pla de Desenvolupament Comunitari on es fan els cursos.



Repartint díptics



A banda d'això, els quatre membres de l'equip també fan tasques de sensibilització al carrer. Entre elles, hi ha el repartiment de díptics informatius a diferents punts del barri però molt especialment als llocs més «conflictius» i on s'acumulen més deixalles com són les escoles o les places. «Es tracta d'inculcar el respecte als espais públics», afirma la tècnica de l'Oficina d'Inclusió de l'Ajuntament, Vivi Pérez.

Els participants n'estan contents. «El barri té fama de no estar net, sobretot per temporades, per això és important que ens hagin escollit perquè la gent vegi que ho podem tenir net», assegura una de les integrants de la brigada, la Pilar González.



Millorar la convivència



També des de l'Ajuntament celebren la iniciativa i esperen que serveixi més enllà d'aquest projecte. El regidor delegat al barri, Francesc Cruanyes, assegura que un dels aspectes que preocupen al govern en relació amb el barri és la neteja i el civisme. «Amb aquest pla es persegueix, per una banda, fer netejar i educar i, de l'altra, fer que aquesta sigui una pràctica continuada», afirma. En aquest sentit, diu que és important remarcar que al barri no només s'hi actua amb mesures «coercitives» sinó també amb accions «pedagògiques com aquesta». També remarcar que «l'objectiu és que s'adquireixin bones pràctiques per millorar la convivència en aquest barri i els de l'entorn».