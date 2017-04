Garriguella Vint anys de la Fira del Brunyol

Artesania, tast de vins, sardanes, però sobretot garnatxa i brunyols són els que es van poder trobar ahir a la Fira de la Garnatxa i el Brunyol de Garriguella que enguany compleix vint anys. Com cada any, una allau de visitants va anar desfilant per les parades durant tot el dia. La festa es va estrenar el divendres amb el pregó inaugural. Durant tot ahir la venda dels productes van centrar la jornada però també va comptar amb el tradicional tast de vins i garnatxa a càrrec de la Cooperativa de Garriguella i Mas Llunes.