El Festival Còmic tanca la seva desena edició amb prop de 7.000 espectadors

El Festival Còmic de Figueres va tancar la seva desena edició el passat diumenge amb un balanç d'allò més positiu. Prop de 7.000 persones es van animar enguany a veure algun dels setze espectacles programats. D'aquesta xifra, les quatre propostes de pagament celebrades al Teatre el Jardí van fregar pràcticament el 100% de l'ocupació, un fet que demostra «el grau d'acceleració en la consolidació del certamen» segons els directors del festival, Agustí Custey i Xavier Valentí.



En la gala inaugural del festival hi van assistir un total de 750 persones, deixant aquest acte com una les propostes estrella d'aquest 2017. Els espectacles de la plaça Catalunya també van tenir una bona rebuda, amb uns 500 espectadors en cadascuna de les actuacions que hi van tenir lloc. La resta de propostes com les mostres al carrer, el ioga del riure o bé la nova incorporació del microteatre van acabar d'arrodonir quatre dies carregats d'humor.