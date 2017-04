Roses manté el concurs sense escoles de vela a Santa Margarida

Roses mantindrà el concurs d'usos de les platges sense la possibilitat que les dues escoles de vela i esports nàutics que hi havia a Sant Margarida s'hi puguin instal·lar aquesta temporada. L'alcaldessa, Montse Mindan, diu que els serveis jurídics han desestimat les al·legacions presentades i que, per tant, el projecte es mantindrà tal i com estava previst. Això sí, pendent del vistiplau de la Generalitat al Pla d'Usos de la temporada (2017-2021) , en el qual es fonamenta la convocatòria. Mindan ha concretat, però, que el que sí que atendran és la recomanació feta per part de la Federació Catalana de Vela i que habilitaran un canal públic que permetrà la pràctica d'aquest tipus d'esports aquàtics. L'oposició en bloc va reprovar el govern municipal per la gestió d'aquest afer en un ple extraordinari celebrat a principis d'abril. L'Ajuntament ha obert aquest dilluns el sobre número 3 del concurs i preveu fer l'adjudicació de les activitats permeses a finals de setmana.

La platja de Santa Margarida de Roses permetrà la pràctica d'esports nàutics aquest estiu però ho farà a través d'un canal públic. Així ho ha explicat l'alcaldessa del municipi, després que aquest dilluns s'hagi fet un nou tràmit per a l'adjudicació dels diferents negocis que es podran instal·lar a les platges i al passeig marítim aquesta temporada. Mindan diu que van rebre diverses al·legacions al concurs però que els serveis jurídics les han desestimat totes. Per això, el govern municipal el mantindrà.

A grans trets, la proposta –que s'emmarca en el Pla d'Usos de la temporada (2017-2021)- elimina la possibilitat que les dues escoles de vela i esports nàutics que hi havia a Santa Margarita s'hi puguin instal·lar aquest any. Els canvis també afecten a dos negocis més dedicats a bicicletes i 'seagways', que hi havia al passeig.

El document ha provocat un fort rebuig entre les empreses afectades i l'oposició, que han criticat que l'equip de govern aprovés el 'full de ruta' en una junta de govern sense debatre'l públicament. La polèmica va ser tal que a principis d'abril es va celebrar un ple extraordinari forçat pels grups de l'oposició on tots els partits van reprovar la gestió municipal de l'afer. A més, a les portes de l'Ajuntament una desena de persones van protestar contra la decisió.

Mindan va assegurar al ple que el document encara no estava tancat i que s'estudiarien les al·legacions. Ara, els serveis jurídics s'han pronunciat i el concurs quedarà tal i com va sortir a convocatòria.

L'únic canvi que hi haurà serà que enguany el propi Ajuntament habilitarà a Santa Margarida el canal "públic", que permetrà que tothom qui vulgui pugui practicar aquest tipus d'esports nàutics. "La Federació Catalana de Vela ens va fer arribar una recomanació on se'ls deia que en una platja tant gran com aquesta hi hauria d'haver un espai així i així ho farem", ha concretat Mindan.

L'alcaldessa ha precisat que el Pla d'Usos per a aquesta temporada continua pendent del vistiplau de la Generalitat.