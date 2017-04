Teach a Man to Fish guanya el primer premi de la FPdGi Entitat Internacional

L'organització anglosaxona Teach a Man to Fish va ser proclamada ahir com a guanyadora del premi de la Fundació Princesa de Girona en la categoria d'Entitat Internacional. El que fins ara havia estat un premi exclusivament nacional, traspassa fronteres i aposta per la internacionalització, en aquest cas valorant un projecte educatiu amb presència en més de 45 països d'Amèrica Llatina, Àsia i Àfrica. L'acte de proclamació es va celebrar al Teatre-Museu Dalí de Figueres, però la cerimònia oficial tindrà lloc el 29 de juny al Palau de Congressos de Girona.



L'entitat britànica compta amb una trajectòria de 10 anys en actiu i actualment els seus projectes tenen impacte en més de 50.000 estudiants, 1.000 escoles i 3.500 docents de diferents continents. Treballen sobretot amb les escoles que es troben en vies de desenvolupament i promouen l'emprenedoria i l'autonomia en joves de diferents edats. Malgrat que la seva seu està ubicada a Londres, el CEO i fundador Nicholas Kafka, ha manifestat «la importància del premi, que de ben segur permetrà fer arribar el projecte a encara més gent». Actualment disposen de projectes consolidats a països com Nicaragua, Guatemala, Honduras i Paraguai, però tenen més objectius, com per exemple Argentina.



El jurat, capitanejat per Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundació La Caixa, va valorar sobretot «la vessant més innovadora del projecte» que permet l'inserció laboral i la creació d'oportunitats pels joves. No és la primera vegada que l'entitat «Teach a Man to Fish» rep un premi d'aquest tipus, sinó que en nombroses ocasions ha estat reconeguda en altres països per la seva tasca social amb l'objectiu d'erradicar la pobresa.





Debat de guanyadors



Prèviament a la proclamació del premi va tenir lloc un debat entre diferents guanyadors d'edicions anteriors moderat pel presentador de televisió Àngel Llàcer. Una de les participants de la tertúlia va ser Carmen García de Andrés, guanyadora de l'edició del 2016, en representació de la Fundació Tomillo. García va voler remarcar que «precisament la finalitat d'entitats com les seves és que finalment puguin desaparèixer» perquè significaria que «no tenen cap problema més a resoldre».



Una opinió compartida per Héctor Colunga, premi FPdGi Social 2015, que va voler remarcar «com n'és de difícil avançar en algunes ocasions» quan no es disposa de suport suficient per part de la societat en alguns àmbits. «Hi ha vegades que realment ens sentim molt sols en aquesta lluita» va explicar referint-se a les fundacions i projectes que treballen dins del tercer sector, doblement afectat per la crisi al duplicar les persones afectades disminuint la quantitat de recursos.



Un altre dels convidats va ser Felipe Campos, el guanyador de l'edició del 2013 en la categoria del premi social i un dels responsables del projecte educatiu Ítaca, que va recordar amb optimisme que «tot i les dificultats, hi ha molts joves implicats en la causa i una bona part de la societat és molt compromesa».





L'última parada



Figueres ha estat la darrera de les ciutats englobades dins de la Ruta de proclamació dels Premis FPdGi del 2017. Prèviament ja s'havien anunciat la resta de guardons en llocs com Còrdova, Segòvia, Barcelona, Sòria i Santander. La última de les parades, però, tindrà lloc a Girona el 29 de juny, en la qual el Palau de Congressos acollirà la gala final on s'entregaran els premis als guanyadors de totes les categories.