S'enfronta a 10 anys de presó per agredir sexualment un nen de 5 anys a l'Escala

Un veí de l'Escala s'enfronta a 10 anys de presó per agredir sexualment i de forma continuada un nen de 5 anys que vivia a casa seva. Els fets, que es van jutjar ahir a l'Audiència de Girona, van tenir lloc entre novembre del 2014 i març del 2015 en un pis de l'Escala.

A l'immoble hi vivia l'acusat, amb la seva mare i un germà. I també el menor amb la seva mare. Les dues famílies es coneixien del Marroc, ja que tots són originaris del mateix poble. Quan la dona es va quedar sense casa (el seu marit és a la presó), va anar a viure amb el seu fill de 5 anys a aquest pis, on li van llogar una habitació.

Durant la vista, tant el processat com la seva mare i germà van entrar en contradiccions sobre quantes persones vivien al pis, qui dormia a cada habitació o, fins i tot, on estaven ubicades les dues televisions que hi havia a l'immoble. Segons sosté la fiscal, els abusos es van produir a l'habitació ocupada pel processat on, precisament, hi havia una de les televisions i on el petit anava per veure els dibuixos.



Sosté que és innocent

El ministeri fiscal afirma que els fets es van produir en diverses ocasions (per això ho qualifica de delicte continuat d'agressió sexual) i que l'acusat va introduir el penis a la boca del petit, també entre les natges i el va obligar a fer-li tocaments. A preguntes de la fiscal, l'acusat ho va negar tot i va assegurar que ni tan sols parlava amb el nen, que no havien estat mai a soles i que el petit no veia la televisió perquè estava tot el dia estudiant quan tornava de l'escola.

Segons ell, tot és una revenja de la mare perquè no va voler anar-se'n al llit amb ella. «La mare em va proposar relacions sexuals i li vaig dir que no», va afirmar. A més, apunta que li tenien «enveja» perquè ell tenia papers i es trobava en situació regular.

Va ser a finals de març del 2015 quan la mare va conèixer la situació. El nen, de manera espontània, li va explicar què havia estat passant. Els dos psicòlegs que han avaluat el menor van assegurar que era un relat «propi d'un nen de 5 anys», usant llenguatge infantil però explicant detalls significatius per considerar que la seva versió és creïble.

Segons van exposar, el petit deia que l'acusat li feia coses que «no li agradaven i el molestaven» però fins i tot va intentar disculpar-lo.



Modifiquen les penes

Inicialment, tant la fiscalia com l'acusació particular demanaven 12 anys de presó. A les conclusions, però, van rebaixar a 10 anys perquè la fiscal va retirar l'agreujant d'abús de confiança. L'advocat de la defensa sol·licitava l'absolució del seu client. Al final del judici, però, també va modificar i va acceptar que sigui condemnat a una pena màxima de 2 anys per un delicte d'abús sexual.