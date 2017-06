El Club Nàutic de Llançà incorpora un servei de lloguer d´embarcacions

El Club Nàutic de Llançà ha incorporat un nou servei de lloguer d'embarcacions per tal d'impulsar i afavorir l'accés a les activitats nàutiques de lleure i esportives. Té disponibles tres embarcacions.

Una Benetau Flyer 6.6 SunDeck que es pot governar amb el títol de navegacio bàsica. Una segona que requereix llicència, Beneteau Flyer 5.5 SunDeck, i una tercera, una Brig Falcon 4.50 de 15 CV que per conduir-la es necessita títol habilitant.

Les embarcacions són totalment noves, matriculades l'any 2017, i tenen tots els complements de seguretat a la navegació a què estan destinades, i de confort d'acord amb les seves dimensions, tal com ha informat el Club Nàutic.

Les tarifes estan establertes per a lloguers d'un dia, de tres dies, o de una setmana sencera, i l'embarcació Brig Falcon també es pot llogar per mig dia. A més d'aquestes embarcacions situades a les instal·lacions del Club Nàutic Llançà, els clients podran optar per a llogar-ne altres de característiques diferents amb base a ports propers si es reserva prèviament.

El Club Nàutic ha obtingut la concessió de la dàrsena esportiva del port per als propers 25 anys i aquesta és una de les actuacions per donar impuls a la nàutica.