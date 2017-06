Figueres posa en marxa diverses beques per a joves

L'Ajuntament de Figueres ha obert la convocatòria de les Beques a la Joventut Excel·lent, els Premis d'Anada i Tornada, i les Beques per estudiar a l'Escola Oficial d'Idiomes, amb l'objectiu de reconèixer, premiar i estimular, un any més, l'esforç per aconseguir l'excel·lència acadèmica i el compromís amb la ciutat.

La primera modalitat és per a alumnes de 4t d'ESO empadronats a Figueres i/o que hagin estudiat en un institut de la ciutat durant el darrer curs i,la segona, és per als joves entre els 16 i els 25 anys que hagin estudiat el darrer curs de Batxillerat o de cicles formatius de Grau mitjà i de Grau superior, empadronats a Figueres o estudiants dels instituts de la ciutat. Els Premis d'Anada i Tornada reconeixeran a joves d'entre 18 i 29 anys que, havent abandonat la seva formació per incorporar-se al mercat laboral i, havent-se adonat, un cop allà, que eren poc competitives, han retornat als estudis. Finalment, les Beques per estudiar a l'Escola Oficial d'Idiomes seran per a aquells alumnes d'ESO, Batxillerat o cicles que hagin destacat en el seu rendiment en l'aprenentatge d'idiomes.