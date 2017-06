L´obertura d´El Bulli 1846 a cala Montjoi es retarda per enèsima vegada

L'obertura d'El Bulli 1846 a la cala Montjoi s'endarrereix per enèsima vegada. El reconegut cuiner i promotor del projecte, Ferran Adrià, va confirmar ahir al migdia que el local obrirà les seves portes a finals del 2018. Tal com explica l'emissora RAC1, Adrià va fer aquestes declaracions en el marc d'una xerrada organitzada per la prestigiosa revista The best 50 restaurants in the world que va tenir lloc a l'antiga fàbrica Estrella Damm de Barcelona.

Després d'explicar que el nou Bulli obriria a finals del pròxim any, Adrià va voler deixar clar que. malgrat el nou retard, «no tenim pressa» i que havia «tardat temps a comprendre que és una fundació i la seva missió».



Molts entrebancs

Els treballs per aixecar El Bulli 1846 es van iniciar el març de l'any 2015 no exempts de polèmica. El projecte inicial preveia una ampliació respecte de la superfície de l'antic restaurant del 50%. Una xifra que obligava el Govern a buscar fórmules legals per permetre l'actuació en un espai que es troba al bell mig del Parc Natural del Cap de Creus.

L'Ajuntament de Roses va aturar el març de 2016 els treballs que s'estaven fent a l'exterior del complex perquè no estaven autoritzats. Els promotors del nou Bulli van presentar el projecte complementari de restauració que havia de permetre legalitzar-les i adequar els accessos a l'espai.

En una primera ocasió els va ser denegat, ja que segons la Ponència Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat, hi havia canvis substàncials que no estaven al projecte inicial.

L'equip d'Adrià no va tardar a presentar el text refós per segona vegada en poc temps, i aquest es va aprobar definitivament en el darrer ple de l'Ajuntament de Roses, celebrat a principis d'aquest mes de juny.