Troben mort a Albanyà el veí de Llançà de 83 anys desaparegut

Els Mossos d'Esquadra han trobat mort el veí de Llançà de 83 anys que estava desaparegut des del 23 de juny.

Aquest diumenge a la tarda van localitzar el cadàver a tocar del seu vehicle, en una àrea boscosa d'Albanyà.

El cadàver no presenta signes de violència i serà l'autòpsia que haurà de determinar les causes de la seva mort. Es farà properament a l'Institut de Medicina Legal i Forense de Girona.

Un amic de la família és qui va donar l'avís als Mossos aquest diumenge a la tarda, quan va veure el vehicle en uns boscos d'Albanyà.

Ràpidament s'hi van atansar els agents que van trobar el cos de Jacques Regnier sense vida. El cadàver presentava un avançat estat de descomposició.

La denúncia dels fets la va interposar el mateix dia 23 la família del difunt. Segons contsava en aquesta, l'home va sortir de casa seva amb el cotxe a les 6 del matí de divendres passat en direcció a Perpinyà.

La dona amb qui vivia Regnier, havia estat traslladada amb ambulància a l'Hospital de la localitat francesa, i l'home, aparentment, amb el seu cotxe, un Nissan Micra de color blau, l'hauria seguit.

Jacques Regnier va agafar el cotxe per anar a l'Hospital de Perpinyà i no en va tornar. L'ultim moviment registrat va ser al peatge de Figueres, però no va ser fins ahir que es va trobar el cos sense vida de l'home.