Figueres obre el termini per adquirir abonaments en trens de mitja distància

L'Ajuntament de Figueres va obrir ahir el termini per a l'adquisició d'abonaments en tren de mitja distància per a joves universitaris o joves que cursin cicles formatius de grau mitjà o superior. Es concediran ajuts per un valor màxim del 40 % de l'import dels abonaments, i el període de presentació d'instàncies a l'OMAC finalitza el 24 de juliol.

Els requisits per accedir als abonaments mensuals en trens de mitja distància són: ser estudiant universitari o cursar cicles formatiu de grau mitjà o superior, estar empadronat a Figueres i tenir entre 16 i 25 anys, estar matriculat de com a mínim 45 crèdits o d'un 75% de la càrrega lectiva i, finalment, desplaçar-se cada dia amb tren per anar i venir de Girona o Barcelona.

El regidor de Joventut, Jordi Masquef, afirma que en aquesta segona convocatòria del pla d'ajuts per a l'adquisició d'abonaments mensuals per a trens de mitja distància preveuen superar les xifres d'èxit de l'any passat, en què es van presentar més de 80 sol·licituds per poder disposar d'aquestes ajudes. L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, explica que amb aquesta convocatòria. el govern aposta per ajudar les famílies en l'educació postobligatòria dels fills fora de la ciutat.

Les sol·licituds hauran d'incloure còpia dels abonaments, un volant d'empadronament (com a mínim des de gener de 2015), fotocòpia del DNI, còpia del full de matrícula que acrediti el mínim de 45 crèdits i full de dades bancàries.