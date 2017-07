'Caçant' caus del mosquit tigre al casal d'estiu de Castelló

Buscar caus de mosquit tigre no és una de les activitats habituals d'un casal d'estiu. Però això és el que fan els noranta participants en el casal Aventura't de Castelló d'Empúries amb el suport del Servei de Control de Mosquits. Localitzen els llocs potencials de cria, els llocs on hi ha larves i l'objectiu és crear un mapa de densitat de cria. S'aprofita per a fer campanya de sensibilització entre els habitants.

El casal adreçat a joves va començar dimarts i en aquesta edició s'ha volgut incloure aquesta problemàtica que pateix el municipi i sobre la que es treballa des de fa molts anys.

Els joves, d'entre dotze i setze anys, participen d'un treball de camp als diversos barris i zones del poble per a poder localitzar els seus potencials llocs de cria. Primer van rebre una xerrada informativa sobre l'insecte.

Els joves del casal disposen d'unes acreditacions i han de localitzar els llocs potencials de cria. Les galledes, els dipòsits, els pneumàtics, els safaretjos i altres punts on s'acumula aigua són indrets idonis perquè el mosquit tigre hi criï. La recerca es porta a terme en espais públics però també en privats com jardins, patis o balcons. L'Ajuntament demana col·laboració als veïns perquè els permetin accedir-hi.

Amb l'ajuda d'una aplicació per a telèfons mòbils "Mosquito Alert" "les imatges que es pujaran i la seva posterior validació han de servir per a crear un mapa virtual amb aquests possibles focus de cria del mosquit tigre", expliquen des de l'Ajuntament.

L'Ajuntament remarca que esperen que serveixi per a sensibilitzar tant als participants del casal com als propietaris amb qui es treballi i alhora crear la base de dades de diferents zones i els diferents nivells de risc en la cria de mosquit tigre a Castelló.

Els joves reben les indicacions dels responsables del Servei de Control de Mosquits que al municipi treballa per a controlar els mosquits des del 1982. Quinze poblacions paguen el servei de control.



Un insecte del sud-est asiàtic

Pel que fa al mosquit tigre, les dades del departament de la Generalitat situen la seva arribada a Catalunya. Prové del sud-est asiàtic i se'l reconeix per les ratlles blanques al cap, el cos i les potes. L'adult fa entre 2 mm i 10 mm.

Les darreres pluges i la calor poden suposar que en un període d'uns deu dies es produeixi un pic de mosquits, com va passar el mes passat.