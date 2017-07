Un casal d´estiu de Castelló promou «la caça» al mosquit tigre en un casal

Buscar caus de mosquit tigre no és una de les activitats habituals d'un casal d'estiu. Però això és el que fan els noranta participants en el casal Aventura't de Castelló d'Empúries amb el suport del Servei de Control de Mosquits. Localitzen els llocs potencials de cria, els llocs on hi ha les larves. Amb les dades que obtinguin es crearà un mapa de densitat de cria. L´activitat s'aprofita per a fer campanya de sensibilització entre els habitants que s´espera que col·laborin deixant accedir als nois a les propietats privades.

El casal adreçat a joves d´entre dotze i setze anys va començar dimarts i en aquesta edició s'ha volgut incloure aquesta problemàtica que pateix el municipi i sobre la qual es treballa des de fa molts anys. Els joves participen d'un treball de camp als diversos barris i zones del poble per a poder localitzar els seus potencials llocs de cria. Prèviament van rebre indicacions en una xerrada informativa sobre l'insecte.

Els participants tenen unes acreditacions i han de localitzar els llocs potencials de cria. Les galledes, els dipòsits, els pneumàtics, els safaretjos i altres punts on s'acumula aigua són indrets idonis perquè el mosquit tigre hi criï. La recerca es porta a terme en espais públics però també en privats com poden ser jardins, patis o balcons. Per això l´Ajuntament de Castelló demana col·laboració als veïns perquè els permetin accedir-hi.