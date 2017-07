Roses desisteix del concurs que permet més empreses de creuers turístics al litoral

L´Ajuntament de Roses ha acordat desistir del concurs públic per a l´atorgament d´autoritzacions per a la instal·lació de guixetes per a la venda de tiquets i de punts d´amarratge per a embarcacions de transport i oci marítim, al passeig Marítim i als espigons de la Riera Ginjolers, respectivament. Això obria la possibilitat que entressin més empreses, també de fora. Demanen un estudi sobre la pressió que pot suportar el litoral. Els canvis a la normativa ha comportat un retard en el Pla d´Usos que preveu l´atorgament de permisos per a les guixetes que ha generat crítiques de l´oposiciói i malestar entre el sector.

Al ple de finals de juny l´oposició es queixava que les empreses que des de fa anys operen han de treballar sense punts de venda per a tiquets. El regidor Carles Pàramo lamentava els fets i ho atribuïa a les dificultats per implantar els canvis a la llei.

L´ajuntament ha emès un comunicat en el qual diu que davant el fet que la normativa vigent possibilita la presentació de sol·licituds d´empreses d´arreu sense cap tipus de limitació, i «un cop valorades les conseqüències que l´augment d´autoritzacions i el conseqüent establiment d´un elevat nombre d´activitats d´aquesta tipologia poden provocar a les cales i litoral rosincs, l´Ajuntament ha acordat desistir del concurs, d´acord a criteris de sostenibilitat i salvaguarda del seu litoral».

L´acord expliquen que s´ha pres en coherència amb la petició feta a la Generalitat, a principis de l´any 2016, sol·licitant una moratòria en la concessió de noves línies de transport marítim de passatgers i activitats lúdiques al litoral rosinc, a les cales urbanes i al Parc Natural.

Un estudi de l´impacte

«La moratòria es demanava com a pas previ, fins que el Departament de Territori i Sostenibilitat avalés amb els corresponents estudis la capacitat de càrrega que la badia de Roses pot suportar», ha informat l´Ajuntament.

La petició, pendent de resposta, segons han remarcat, té com a objectiu aturar l'augment d'embarcacions dedicades al transport i a l´oci, que en temporada naveguen contínuament per la franja litoral, «fins a disposar d'un estudi que determini la càrrega d'aquest tipus d'embarcacions que Roses pot admetre d'acord a criteris de sostenibilitat i garantia de qualitat, tant per a banyistes com per a tot tipus de navegació, a rem, vela o motor».

Les peticions del sector ecologista i l´estudi que s´està portant a terme actualment previs a la formulació o proposta de PRUG (Pla rector d´ús i gestió del PN del Cap de Creus), han motivat també la decisió de desistiment presa pel consistori, han afegit.

El pla que ho regula es va aturar després que el territori s´hi oposés. La Generalitat l´ha reprès. S´han començat a celebrar reunions amb els diferents sectors. El pla ha de regular les activitats per evitar malmetre espais de valor dins el parc natural.

La decisió que ha anunciat l´Ajuntament s´ha pres a l´inici de la temporada, cosa que ha comportat problemes per a les empreses que operen.