Un centenar de persones reben a Portbou el tren de nit de París, set mesos després d'haver-se suprimit el servei

El tren de nit que uneix París amb Barcelona ha tornat a transportar usuaris aquest dissabte, set mesos després que l'executiu francès suprimís el servei. Es tracta d'un tren important especialment per a viatgers transfronterers que s'havien quedat sense cap transport ferroviari durant tot el matí. Per això han celebrat la represa del servei amb una concentració a Portbou (Alt Empordà) on han participat un centenar de persones.

L'acte però, també ha servit per reclamar que no es quedi només en els caps de setmana i en la temporada d'estiu, sinó que sigui diari. El president de l'Associació Salvem el Tren Empordà (ASTE), Josep Maria Loste, assegura que haver recuperat el servei «és una victòria» aconseguida gràcies a la «intensa lluita» que han mantingut. Loste però, assegura que calen més freqüències i que seguiran insistint.

La ruta París-Barcelona amb tren de nit torna a funcionar. Això sí, només ho fa els caps de setmana i durant la temporada d'estiu. Es tracta d'una ruta especialment necessària per als veïns que viuen en localitats transfrontereres com Cervera de la Marenda o Portbou.

De fet, han estat aquests ciutadans els que més s'han alegrat de l'arribada del ferrocarril. El president d'ASTE, Josep Maria Loste, explica que «era molt necessari» recuperar un servei que qualifica com «imprescindible» pels veïns de la zona.

Loste ha lamentat que siguin els «grans oblidats» de Madrid i París i reivindica la lluita que han fet durant els vuit mesos que el servei ha estat suspès. Amb tot, el president de l'associació ha qualificat el retorn del tren de nit com «el començament d'una lluita» per reivindicar un servei diari durant tot l'any i el reclam d'una nova línia Narbona-Barcelona.

Des de que el desembre es va tancar la línia, els veïns de les localitats transfrontereres no tenen servei de tren fins quarts d'una del migdia, el que, segons Loste, provoca importants maldecaps als ciutadans per la seva vida diària. «Hem de tenir en compte que hi ha gent que viu a la part francesa i treballa a Catalunya, o que porta els nens a la guarderia de Portbou», denuncia.



El TGV no és una solució



Loste ha deixat clar que la connexió entre París i Barcelona amb el Tren d'Alta Velocitat (TAV) «no soluciona els problemes» per territoris transfronterers. A més, el president de l'associació recorda que es tracta d'un servei «al que no tothom pot accedir-hi».

Per Loste el més adient seria crear una línia nova de mitjana distància que connectés Narbona amb Barcelona. «Seria la millor manera de donar servei a tot el territori», ha reblat.