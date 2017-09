«Som davant de la verema més precoç de la història de la DO Empordà»

Amb una dècada al Consell Regulador de la denominació d'origen (DO) Empordà, Antoni Roig és el màxim responsable de la comissió tècnica. Roig és el gerent del celler Mas Llunes de Garriguella.



Quina és la funció d'aquesta comissió?

Aquesta comissió tracta totes les qüestions tècniques que fan referència a la viticultura. Tots els cellers que formem la denominació d'origen Empordà ens regim per unes mateixes normes i d'una mateixa manera de fer per tal d'elaborar uns vins que tinguin les característiques de la zona. Hem de pensar que els temps i les tècniques canvien i la climatologia també canvia. La funció de la comissió tècnica és abordar tots aquests canvis que hi pugui haver a escala reglamentària o derivats de l'evolució de les tècniques. També és funció de la comissió tècnica valorar l'entrada de nous municipis a la DO per elaborar un informe basat en criteris tècnics. Simplement, aquesta és una comissió que no té funcions executives.

El canvi climàtic els ha ocupat moltes hores de treball?

El canvi climàtic és una realitat. Aquest any som davant de la verema més precoç de la història. Això ens obliga a estudiar i veure com ens pot afectar el canvi climàtic. Per part del sector, s'hi presta molta atenció i, de fet, hi ha estudis prou seriosos que alerten de la necessitat d'aconseguir unes varietats viníferes que s'adaptin a aquestes noves condicions. Pel que fa a la DO Empordà, estem considerant la possibilitat d'acceptar algun municipi situat en cotes més altes.

Enguany han posat en marxa l'agrupació de defensa vegetal (ADV). Per què?

Hem partit del treball que ja feien els viticultors i cellers per posar un peu a la vinya. Hi ha un ventall de coses en què podem cooperar dins del sector. L'objectiu final d'aquesta ADV és aconseguir un raïm net, un raïm net de productes químics i més sa.

Quina lectura en fa la comissió tècnica del projecte d'aprofitament del suro de les alzines per fer-ne taps amb denominació d'origen?

Aquest projecte va sortir de la comissió de promoció i, des de la comissió tècnica, ens l'hem mirat amb interès.

Aquesta DO, tot i ser petita, té diversos micropaisatges. És aquesta una complexitat?

Això forma part de la característica del nostre Empordà, la diversitat de sols i de microclimes, però sempre amb un tret en comú, que és la tramuntana i la proximitat del mar. Un dels temes que la comissió tècnica té sobre la taula és estudiar des d'un punt de vista tècnic els efectes que té la tramuntana sobre la planta i la producció del raïm. Tenim una primera fase de l'estudi de sols de l'Empordà que està acabada. L'objectiu final és obtenir unes eines que ens millorin els resultats de la feina que estem fent.