«Cal respectar i reivindicar l´expressió del vi de l´Empordà»

Ni més ni menys que trenta-tres anys en actiu. La Mostra del Vi de l'Empordà sembla no tenir fre, i un any més suma una nova edició amb la participació de 14 cellers de la zona i deu estands per convertir Figueres en el punt de trobada obligatori per tots els amants dels vins empordanesos.

Des de dijous passat i fins aquest diumenge s'espera rebre prop de 10.000 visitants, els quals podran participar en les més de quaranta activitats programades al voltant del món vitivinícola. La presentació oficial de la mostra es va celebrar ahir a la tarda, amb la presència d'un convidat de luxe, el cuiner i gastrònom Pep Nogué, que va ser l'encarregat de recitar el pregó d'aquest certamen.

Nogué va pronunciar un discurs carregat de respecte envers el producte de l'Empordà, en el qual va destacar que «cal respectar i reivindicar l'expressió del vi de la comarca». També va afegir que «és important fer-lo servir a les cartes dels bars i restaurants, ja que amb el vi fem cultura, ensenyem el territori i expliquem la nostra història». El gastrònom gironí, no va voler acabar sense remarcar la gran importància de la biodiversitat i la sostenibilitat, «sense tot això no hi ha país, no hi ha futur, ni tampoc vida» va explicar.



El món del vi, més a prop

Durant tota la jornada d'avui i demà es podrà visitar la mostra i participar en alguna de les activitats programades. La majoria d'aquestes tindran lloc a la Rambla, però també n'hi haurà a la Casa Empordà o a la plaça Josep Pla.

El preu del tiquet de la Mostra del Vi costa deu euros, en els quals s'inclouen sis tastos de vi, un tiquet amb descompte a l'Espai-Botiga, una copa de l'esdeveniment, un portacopes i un tast guiat gratuït a l'Espai DO.