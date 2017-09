Els Mossos descobreixen una plantació de 8.500 metres a Palau de Santa Eulàlia

L'helicòpter dels Mossos d'Esquadra ha descobert una plantació de marihuana de 8.500 metres quadrats amagada a la riba del riu Fluvià i, des de l'aire, ha detectat tres suposats narcotraficants. L'operació va esclatar dijous passat, després que els agents rebessin diverses informacions que apuntaven a l'existència de la plantació. Per contrastar la informació, Mossos d'Esquadra de Roses i de l'Escala i la unitat de mitjans aeris van muntar un dispositiu policial a diverses zones del municipi de Palau de Santa Eulàlia (Alt Empordà).

L'helicòpter va detectar la plantació de gairebé una hectàrea d'extensió i al costat, hi havia un campament amb tres tendes de campanya de les quals van sortir dos individus. En veure l'helicòpter, van fugir en direcció a la llera del riu.

Els agents de l'helicòpter van aterrar l'aparell al mig de la plantació i van veure com un tercer sospitós sortia d'una de les tendes i també intentava fugir, però els agents el van interceptar i detenir. Ràpidament, el pilot va tornar a enlairar l'helicòpter per ajudar a localitzar els altres dos fugitius.

Al cap de pocs minuts, els agents van aconseguir localitzar i detenir els dos fugitius que s'havien amagat en un barranc proper a la plantació.

Els investigadors, que sostenen que els detinguts vigilaven la plantació les 24 hores del dia, van comprovar que la plantació, que ocupava 8.500 metres quadrats, disposava d'un sistema de reg que utilitzava l'aigua del riu. Les plantes tenien una alçada d'uns dos metres i bona part s'estaven assecant col·locades a les branques dels arbres que envoltaven la plantació. Tant la plantació com el campament estaven envoltats de vegetació i l'entrada i sortida a la zona era molt complicada.

Davant la impossibilitat de traslladar les plantes, els mossos van agafar mostres per l'anàlisi i, amb autorització judicial, van fer la destrucció in situ de les 2.518 plantes de marihuana intervingudes. Per fer-ho, els mossos van comptar amb la col·laboració d'efectius dels Bombers de la Generalitat i del cos d'Agents Rurals.

Els detinguts, que acumulen deu antecedents policials, van passar aquest divendres a disposició del Jutjat d'instrucció número 2 de Figueres, en funció de guàrdia. El jutge va decretar llibertat provisional.

Els arrestats són tres homes, de 33, 34 i 35 anys, de nacionalitat marroquina i veïns de la Bisbal d'Empordà com a suposats autors d'un delicte contra la salut pública.