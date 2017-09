Figueres, més a prop dels primers punts de càrrega de cotxes elèctrics

L'Ajuntament de Figueres desplegarà al nucli de la ciutat els primers espais on poder carregar els cotxes elèctrics, ubicats en aparcaments de zona blava. La plaça de la Palmera i la Creu de la Mà són, amb molta probabilitat, els dos nous punts de recàrrega que s'instal·laran a la ciutat alt empordanesa, tal i com ha apuntat el director de Serveis Urbans, Jordi Cabot.

A més, per fomentar el vehicle elèctric, «els propietaris estaran exempts del pagament de la zona blava mentre carreguin el cotxe», explica Cabot. Figueres va ser pionera en posar en circulació un autobús elèctric i ara continua amb l'aposta per la mobilitat neta i sostenible. La capital de l'Alt Empordà encara no disposa de cap punt a la via pública on poder recarregar els vehicles de motor elèctric i només se'n poden trobar en aparcaments soterrats com el del Passeig Nou, el de l'Hospital de Figueres i en establiments privats com l'Hotel Empordà.

Fa un any el govern local ja anunciava la decisió d'implantar espais de recàrrega a la ciutat, una mesura que encara no s'ha materialitzat. El projecte està en marxa i el consistori ja s'ha afegit al pla de l'Institut Català d'Energia que permetrà el desplegament de la xarxa de punts de càrrega ràpida.

Renovació de la flota municipal

L'Ajuntament intenta predicar amb l'exemple i recentment ha adquirit dos nous vehicles elèctrics que estan a punt d'entregar-se a l'administració local: un es destinarà a serveis urbans i un altre a medi ambient. «Figueres no vol quedar-se a la cua en el foment del vehicle elèctric», ha dit el primer tinent d'alcalde i regidor de mobilitat i qualitat ambiental, Francesc Cruanyes. De fet, Figueres va ser el 2011 una de les primeres ciutats de la província, juntament amb Girona i Olot, en implantar cotxes elèctrics a la flota municipal. Ara les ordenances fiscals de l'Ajuntament ja contemplen bonificacions per aquells que comprin cotxes elèctrics o híbrids en lloc dels convencionals. S'estableix un descompte del 75% de la quota de l'impost de circulació. A més, amb la instal·lació dels punts de càrrega s'espera acabar d'impulsar l'ús d'aquests vehicles a la ciutat.

Pel que fa en el global de Catalunya, es preveu afegir aquest any 39 punts de recàrrega de vehicles elèctrics i ampliar els espais fins a 126. A la província, s'espera instal·lar-ne de nous a Figueres, Olot i Puigcerdà.