Demanen al regidor del PP de Vilafant que es retracti per convidar els tancs a la Diada

Les polèmiques declaracions que el regidor del PP de Vilafant, José Francisco Parra, va fer al seu compte de Facebook encara porten cua. El polític va compartir una imatge on convidava a anar a la diada amb tancs i l'enrenou que es va aixecar aleshores ara torna a revifar amb la moció que van presentar ahir des de l'oposició els grups d'ERC i PDeCAT i amb la que li exigeixen que es disculpi.

El document ja l'havien presentat el passat mes de març i aleshores no es va arribar a debatre perquè no es va poder entrar per urgència. La moció ha passat finalment per la sessió plenària mig any després que es presentés a l'espera que hi assistís l'al·ludit. En els plens de maig i juliol va quedar sobre la taula, ja que el regidor popular no hi va assistir «per motius personals», segons ha confirmat ell mateix.

La polèmica es remunta a fa vuit mesos, quan Parra va compartir al seu perfil de Facebook una imatge on es veia un tanc al peatge de Martorell i instava a compartir-la «si t'agradaria que la propera Diada estigués amenitzada per l'Exèrcit Espanyol». Aleshores el regidor assegurava que ho feia en to de broma, un argument que ha mantingut fins ara. Parra considera que les declaracions les va fer amb un to «irònic» i «distès» i que s'han descontextualitzat. «Hi ha gent que amb la seva paranoia malaltissa el que vol és magnificar-ho» i ha assegurat que el que «menys cal és crispar els ciutadans». Des d'ERC, el seu portaveu a l'Ajuntament de Vilafant, Sergi Palomeras, en declaracions prèvies al ple, esperava que Parra demanés disculpes per unes declaracions que «incitaven a la violència». Per a Palomeras, la moció només busca la rectificació del popular: «quan un càrrec públic s'equivoca ha de demanar disculpes», va dir.



«Llibertat d'expressió»

El regidor del PP argumenta que les xarxes socials són l'espai que utilitzen els ciutadans sense accés als mitjans per fer sentir la seva veu i s'ha emparat en la «llibertat d'expressió». A més, acusa ERC i PDeCAT de voler treure rèdit polític i defensa que les seves declaracions no pretenien «incitar la violència ni tenien la voluntat d'ofendre ni amenaçar ningú». La polèmica publicació va incendiar les xarxes i va ser compartida per més de 120 persones, a més de generar aleshores reaccions de tota mena. El regidor popular José Francisco Parra té una alta activitat al Facebook i és assidu a l'hora de compartir contingut. En algunes de les publicacions més recents –la majoria d'elles de contingut polític– convida a boicotejar els productes catalans i en d'altres es poden llegir frases com ara «la nació catalana no ha existit mai».

El ple va coincidir ahir al vespre amb la concentració davant l'Ajuntament en rebuig a l'actuació d'ahir de l'Estat.