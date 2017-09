El projecte teatral d´El Dofí guanya el premi d´inclusió social 2017

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha acordat atorgar el Premi Inclusió Social 2017 al projecte Teatre a l'abast del Centre de lleure per a personeses amb discapacitat El Dofí en col·laboració amb l'associació de teatre A Mossegades. La iniciativa pretén formar un grup teatral juvenil inclusiu integrat per joves amb diversitat funcional d'El Dofí i de l'associació A mossegades, que promogui l'accés al lleure, la cultura i l'educació no formal de persones amb diversitat funcional a través de la creació i producció d'un espectacle teatral. El premi Inclusió Social, dotat amb 6.000 euros, permetrà que aquest curs escolar vint joves de les dues entitats participin en el desenvolupament del projecte. El Concurs d'Inclusió Social té com a objectiu fer emergir iniciatives innovadores en l'àmbit de la inclusió i la cohesió social i finançar projectes en el territori. Aquesta iniciativa s'emmarca en el Pla d'Inclusió i Cohesió Social de l'Alt Empordà.