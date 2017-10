L'Alt Empordà vota amb llargues cues i entre esporàdica violència policial

La comarca s´ha llevat amb concentracions davant els col·legis electorals. Les meses s´han constituït amb normalitat i a primera hora ja s´han començat a dipositar les primeres paperetes a les urnes. A Figueres és un dels punts on s´han registrat més problemes a l´hora d´accedir al web per registrar els votants. S´han generat llargues cues i no ha sigut fins ben entrat al migdia quan l´aplicació ha començat a funcionar amb normalitat.

Roses, La Jonquera, Vilafant, Pont de Molins, Navata i un llarg etcètera de pobles alt empordanesos han arrancat el referèndum sense incidents, de moment.

Però una altra realitat s´ha viscut a Garrigàs, el municipi de la comarca que més ha patit l´actuació de la Guàrdia Civil. Una quarantena d´agents s´han presentat al col·legi electoral del poble, de només 435 habitants, i han carregat contra els ciutadans que es trobaven a l´exterior del recinte i que, amb resistència pacífica, han intentat bloquejar la entrada dels agents sense èxit i amb algun ferit. S´han acabat enduent les urnes.

El mateix ha succeït a Sant Miquel de Fluvià que ho ha viscut en plena Festa Major. La metodologia ha sigut la mateixa: una quarantena d´agents s´han personat davant el col·legi electoral amb la intenció de requisar el material pel referèndum. Finalment s´han endut les paperetes, urnes i l´ordinador de la mesa, propietat de l´Ajuntament. La programació de la festa no s'ha alterat i els veïns es plantegen la possibilitat de desplaçar-se a altres municipis veïns per exercir el seu dret a vot.