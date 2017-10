S'enfronta a 10 anys de presó per apunyalar un veí a la sortida d'un col·legi electoral a Figueres

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimecres un acusat que s'enfronta a 10 anys de presó per apunyalar un veí a la sortida d'un col·legi electoral de Figueres el 20 de desembre del 2015, el dia que es van celebrar les darreres eleccions generals. Fiscalia i acusació particular sostenen que el processat, que havia tingut discussions prèvies amb el veí, va començar a insultar i perseguir la víctima pel carrer Josep Carner. Uns metres més enllà, el va acabar empentant i fent-lo caure a terra, on li va propinar diversos cops de puny i el va agredir amb un "objecte punxant". L'acusat nega el relat, assegura que no duia cap tipus d'arma blanca i que va ser la víctima qui primera se li va "llançar a sobre". "Només ens vam barallar a terra", ha afirmat.

La fiscalia demana per al processat 6 anys de presó per un intent d'homicidi mentre que l'acusació particular eleva la petició a 10. El cas es remunta al vespre del 20 de desembre del 2015. Segons les acusacions, l'acusat va insultar i colpejar la víctima i el va acabar apunyalant amb un "objecte punxant" a la zona del tòrax.

Els dos homes, que eren veïns i ja havien tingut alguna discussió prèvia, es van trobar al carrer Josep Carner de Figueres. Segons ha explicat la víctima, primer van tenir un primer enfrontament verbal quan ell sortia de casa amb el seu fill i anaven cap al col·legi electoral a votar. "Em va dir gilipolles i jo li vaig contestar, gilipolles ho seràs tu", ha explicat. La disputa va quedar aquí.

Més tard, però, quan ja tornava de votar i eren les vuit del vespre, tant ell com el seu fill van veure l'ara acusat esperant-los al carrer, recolzat en la paret d'un edifici i el va començar a increpar dient-li: "Si tens ous vine aquí". "Jo no em volia barallar i vaig passar de llarg, però em va seguir increpant-me", ha explicat el denunciant.

Uns metres més enllà, assegura que el processat se li va abraonar, el va empentar i el va fer caure a terra. "No vaig poder fer res, amb el seu pes em tenia immobilitzat", ha detallat. Segons recorda, el processat li va donar diversos cops de puny però no va veure que tragues cap arma o navalla. Segons les acusacions, va ser l fill del denunciant qui els va separar. Un cop acabada l'agressió, ha afirmat la víctima, l'acusat va "marxar tranquil·lament".

Ell i el seu fill van anar a buscar el cotxe al garatge amb la intenció d'anar a posar una denúncia als Mossos d'Esquadra. "El meu fill em deia que si anàvem a l'hospital primer però jo no era conscient de les ferides que tenia", ha assenyalat. No va ser fins uns minuts després que es va adonar que tenia la zona del tòrax "xopa de sang". Llavors, es va desmaiar i ja no recorda "res més".

Al perjudicat el van portar primer a l'hospital de Figueres però hores després el van traslladar a l'hospital Germans Trias i Pujol. Com a conseqüència de l'agressió, va patir una ferida incisa lacerant que va lacerar l'aurícula cardíaca dreta i l'artèria intercostal. També tenia una fractura costal i una ferida penetrant al regió abdominal. Per curar-se, va necessitar una reestructuració cardíaca.



No s'ho explica

La versió de l'acusat és completament oposada. Segons ha detallat al judici, qui havia provocat les discussions prèvies havia estat sempre el veí i assegura que el dia de les darreres eleccions generals va ser ell qui el va començar a insultar i a increpar fins que se li va acabar "llançant a sobre". "Jo en una mà duia una crossa i a l'altra el mòbil, que el vaig acabar llançant a terra", ha afirmat. El processat ha assegurat que es van "rebolcar" per terra i van donar vuit o deu voltes però que en cap cas va treure una arma.

"No m'explico com s'ha fet aquestes ferides, ja m'ho van preguntar al jutjat i no ho sé", ha dit. L'home, que sosté la seva innocència, ha consignat 26.000 euros per fer front a la possible indemnització, que la fiscalia vol que sigui de 42.734,40 euros i l'acusació particular de 90.585. El judici continuarà dijous a la secció tercera de l'Audiència de Girona.