Nieto visita guàrdies civils a la base militar de Sant Climent Sescebes

El secretari d'Estat de Seguretat del Ministeri de l'Interior, José Antonio Nieto, ha visitat aquest dijous agents de la Guàrdia Civil a la base militar de Sant Climent Sescebes.



Segons ha explicat Nieto en el seu perfil de Twitter, ha acudit a aquest equipament militar a traslladar a agents del Grup d'Acció Ràpida (GAR) i de l'Agrupació de Reserva i Seguretat (ARS) el seu "agraïment i admiració".





En la Base de S. Climent Sescebes (Girona) para trasladar mi agradecimiento y admiración a los ARS y GAR de @guardiacivil #NoEstáisSolos pic.twitter.com/64bjlTRbxL — José Antonio Nieto (@ja_nietob) 5 de octubre de 2017

Aquest dimecres el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va visitar els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil que s'allotgen en dos vaixells al Port de Barcelona per traslladar-los el suport del Govern central, va esmorzar amb ells i els va agrair el seu treball exemplar "per garantir la llei a Catalunya".Des del Ministeri de l'Interior han creat un gabinet jurídic per centralitzar totes les denúncies de policies i guàrdies civils desplegats a Catalunya en el marc del dispositiu del referèndum pels episodis d'assetjament soferts en els últims dies en l'acompliment de les seves funcions.La Secretaria d'Estat de Seguretat serà l'encarregada de centralitzar totes les actuacions a través d'un gabinet jurídic específic creat a aquest efecte i activat amb dos punts de contacte per a tots dos Cossos en el qual es recolliran les seves denúncies per assetjament sofert per ells mateixos o les seves famílies.