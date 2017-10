Segueixen les tasques d´identificació del mort trobat a la Jonquera

Les tasques per identificar el cadàver localitzat en una caravana que es va incendiar aquest dilluns a la Jonquera continuen. La mort, segons els Mossos d'Esquadra, seria accidental i s'apunta que el cos trobat seria el d'un ciutadà francès. I és que vehicle en el qual el van trobar a ell i dos gossos morts compta amb plaques de matrícula franceses i, a més, aquest home hauria demanat a la Policia Llocal de la Jonquera d'aparcar-hi.

Es tracta d'un aparcament situat al polígon de Mas Morató que hi ha a peu de l'N-II i el cadàver es va localitzar pels volts de dos quarts de vuit del vespre. Quan els Bombers van haver apagat l'incendi, hi van trobar el cadàver de l'home i dels dos gossos. El de l'home va anar fins a l' Institut de Medicina Legal de Girona, on els forenses li van fer l'autòpsia. A més, se li van treure mostres per identificar-lo. En aquest cas l'ADN podria ser clau ja que estava gairebé del tot cremat. Mossos segueix amb tasques d'identificació.