Castelló traurà a concurs dos locals més al passeig d'Empuriabrava

L´Ajuntament de Castelló d´Empúries traurà a concurs dos locals més a la platja d´Empuriabrava per tal de fomentar l´activitat en aquest punt. Un dels dos locals ja s´havia tret a concurs però se li va revocar la concesió abans d´obrir. El segon s´ha generat dividint el local que s´havia reservat l´Ajuntament a l´edifici Girasol.

L´alcalde Salvi Güell va explicar al darrer ple municipal que la idea és que el proper estiu estiguin tots els locals del passeig en funcionament. Suposarà tancar amb un tràmit que ha durat anys després que dues de les convocatòries quedessin deserts i a la darrera només s´adjudiquessin una part.

Des de fa anys s´intenta que diversos negocis de restauració i oci ocupin aquest punt estratègic turísticament, el passeig i la platja d´Empuriabrava.

El passeig va tenir una concessió privada durant trenta anys. En finalitzar va passar a mans de l´Ajuntament que intenta treure´n un rendiment econòmic i revitalitzar aquest entorn.

L´edifici principal és el Girasol, a la part central, on hi havia hagut la discoteca Passarel·la. Es va aconseguir que no s´enderroqués declarant-lo Bé Cultural d´Interès Local (BCIL) el 13 de gener de 2014.

L´edifici s´ha reformat i s´han creat locals que els adjudictaris han remodelat interiorment. Però a la darrera i tercera adjudicació aquest any, dels quatre, només un es va poder adjudicar. L´Ajuntament ho va acabar fent de forma directa posteriorment.

Al llarg de la platja, incloent els del Girasol, hi havia set locals inicialment. Un d´aquests, el situat al Delta Muga es va adjudicar però no es va arribar a obrir per incompliment per part de l´adjudictari que no va arribar a signar el contracte.

En el ple celebrat la setmana passada, l´Ajuntament va aprovar engegar els tràmits per tornar-lo a posar a concurs amb la licitació. El propietari del local que va recórre la decisió municipal havia remodelat part de l´establiment que no va arribar a obrir.

A aquest establiment se n´hi afegeix un segon. En aquest cas s´ha decidit que el local municipal a l´edifici es divideixi en dos perquè pugui incorporar-se un altre negoci al Girasol. El preu de sortida és similar al de la resta de locals, 19400 euros.

L´alcalde, Salvi Güell, va posar de manifest que espera que tots els locals disponibles al passeig puguin està plenament en servei l´estiu vinent.