Les obres de 95 artistes s´exposaran en espais públics i privats de Castelló

La desena edició de la Ruta de l'ART de Castelló d'Empúries dona avui el tret de sortida a quatre dies durant els quals s'ompliran d'art dinou articipació de 95 artistes emergents i consagrats en àmbit nacional i internacional.

La Basílica de Santa Maria, la capella convent de Santa Clara , la Biblioteca o Can Sanllehí són alguns dels espais que fins al diumenge 15 d'octubre exposaran pintures, escultures i fotografies.

L'exposició itinerant fa una dècada que converteix Castelló d'Empúries en l'escenari artístic de l'Alt Empordà i «atrau un important nombre de públic de les comarques gironines i la Catalunya Nord», assegura l'alcalde del municipi, Salvi Güell.

Al llarg dels 10 anys, l'essència no ha canviat. Paral·lelament a les exposicions, que enguany comptaran amb un dia de més, hi ha programades diferents activitats culturals com la presentació del llibre Crema Londres a Tarragona de la fotògrafa Roser Arqués i de l'escriptor Jordi Martí i el diumenge es tancarà amb un concert amb l'Orfeó Laudate. També s'hi incorpora música, la participació de l'Escola d'Art d'Olot i un tast de vins al Mercat d'ART, on es vendran obres, una part de les quals es destinaran al grup Mifas de Bàsquet amb cadira de rodes.

A més, no es tracta només d'una exposició artística, sinó que també pretén ensenyar els racons i edificis del poble, cases particulars i la història castellonina a través de l'art com a principal reclam i l'organització de visites guiades al centre històric.

La Ruta de l'ART de Castelló d'Empúries es va començar a organitzar l'any 2008 amb la iniciativa de la pintora empordanesa Anna Maria Constanseu, nascuda a Pau i establerta a Castelló.

Des d'aleshores, i al llarg d'aquesta dècada, s'ha convertit en la «cita indefugible dels empordanesos amb les arts plàstiques».