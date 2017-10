Castelló enjardina la primera línia de mar

Castelló d'Empúries ha començat les obres d'enjardinament del passeig marítim d'Empuriabrava que han de suposar la transformació estètica més gran d'aquesta primera línia de mar on no s'havia actuat en quaranta anys. Els treballs amb un cost d'1,4 milions s'espera que estiguin enllestits al juny. Es crearan àmplies zones arbustives i de passeig entre els diferents espais d'oci i esportius. En total suposarà plantar 95.613 arbustos, 125 arbres nous i 105 de trasplantats.

Alzines, pins o bellaombres donaran ombra a les zones infantils. Els tamarius es mantindran i se'n col·locaran de nous. El romaní, el lliri blau, la flor de l'amor o l'espígol donaran color a les zones enjardinades.

L'espai de passeig creat el 1971 era fins avui un llarg paviment al llarg de l'espai de platja. L'arbrat no hi és abundant i tampoc hi ha espais enjardinats.

La reforma que s'està portant a terme en els darrers anys canviarà la imatge d'aquesta primera línia on s'espera que les àmplies zones enjardinades permetin a qui passegi desviar la mirada dels edificis propers cap a la platja.

El projecte de Joan Ferrerós especifica que s'actuarà en els 1575 metres de llargada i 100 d'amplada on quedaran quatre edificis que s'han remodelat o estan en procés. A més, hi ha espais per a la pràctica de l'esport i zones esportives. S'ha adjudicat la Unió Temporal Moix Serveis i Obres SL - Can Pipa SL



Espais de passeig

Es crearan deu parterres entre les àrees resultants de la divisió de tot el front per les passarel·les pavimentades que uneixen el passeig. «Hi haurà un espai de passeig amb sauló que va connectant els diferents espais d'esbarjo com parcs infantils, pistes esportives, zones de bars i restaurants», especifica el projecte.

També una zona pavimentada de formigó adossada a la pista de bàsquet i una zona de grades realitzades per fer-hi activitats i actuacions d'ocis.

La superfície enjardinada serà de 24.015 metres quadrats, el 39,75%. L'alçada màxima d'1,60 metres.

«Els espais verds i enjardinats tindran una ampliada variable i una forma diferent a cada un dels deu parterres», concreta el projecte que explica que «la idea general és crear unes zones verdes enjardinades que presentin sensació de moviment tant en planta com en alçat» amb una configuració sinuosa trencant la linealitat.

El conjunt planteja tres nivells: una línia de tamarius; arbrat per donar ombra als espais infantils; i espais de vegetació frondosa.