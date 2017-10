Viladamat no cedirà els espais municipals en les eleccions convocades el 21 de desembre

L'Ajuntament de Viladamat (Alt Empordà) ha anunciat que no cedirà els espais municipals per celebrar les eleccions convocades pel govern espanyol el proper 21 de desembre. L'alcalde del municipi, Robert Sabater, ha deixat clar que l'executiu de Mariano Rajoy no té legitimitat per convocar "absolutament res" a la República Catalana. En un escrit a les xarxes socials, l'ajuntament ha al·legat que per al dijous 21 de desembre hi ha diverses activitats preparades, com un curs de patchwork, la rebuda del patge reial o un campionat de botifarra. Sabater contempla la possibilitat que hi hagi repressió per part de l'estat espanyol, però assegura que "defensaran la República Catalana".

En un escrit al seu mur de Facebook, l'Ajuntament de Viladamat adverteix l'executiu de Rajoy que no cedirà els espais municipals per celebrar les eleccions autonòmiques. El text assegura que, un cop rebuda la "petició de l'ambaixador espanyol", en relació a la "mobilització proposada pel proper 21 de desembre" se'ls fa "impossible" la cessió d'espais, "malgrat les gestions fetes", ja que hi ha diverses activitats programades pel mateix dia.

Robert Sabater espera que hi hagi més pobles que s'uneixin a Viladamat i deixa clar que el govern espanyol no està legitimat per convocar aquestes eleccions autonòmiques a Catalunya.