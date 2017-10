Castelló engega el primer pressupost participatiu

L´Ajuntament de Castelló d´Empúries destina 125.000 euros dels recursos municipals per al primer pressupost participatiu sota l´eslògan «Tu tries. Tu votes!». Avui es farà una sessió informativa a la Sala Gòtica a les set de la tarda per donar a conèixer la metodologia i el funcionament del projecte.

El consistori ha reservat la partida que s´integrarà amb les propostes que hagin fet els veïns majors de setze anys.

L´alcalde, Salvi Güell, ha remarcat que «la corresponsabilització i l´impuls d´accions que fomentin la participació ciutadana en la presa de decisions és una prioritat d´aquest equip de govern».

Per la seva banda, la regidora de Participació Ciutadana, Anna Massot, ha destacat que es podrà fer participar directament els veïns decidint el present i futur del municipi.

L´Ajuntament ha habilitat dues vies per fer arribar les propostes ciutadanes. Fins al diumenge 19 de novembre estarà obert el període de recollida de propostes que es poden fer arribar a través del web www.tutriescastello.cat o dipositant la butlleta dins una de les bústies habilitades a Castelló (OMAC, Biblioteca i Oficina de Turisme) i a Empuriabrava (Casal Cívic i OMAC).

Per tal que els projectes proposats siguin admesos han d´estar referits a temes de competència municipal, no contradir plans aprovats per l´Ajuntament, ser viables tècnicament, respectar el marc jurídic i legal i ser considerats una inversió.

A partir del 19 de novembre, totes les propostes seran valorades i quantificades pels serveis tècnics municipals.



Fòrum Ciutadà de Priorització

I dijous 21 de desembre els veïns estan cridats a prendre part del Fòrum Ciutadà de Priorització. Serà una sessió participativa oberta a tots els veïns en la qual els assistents hauran de seleccionar un nombre determinat de projecte que seran els que finalment se sotmetran a votació popular.

Finalment, les propostes finalistes seran sotmeses a votació ciutadana durant el mes de febrer del 2018.