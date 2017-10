Premi Internacional per a dos nens de Castelló d'Empúries

Premi Internacional per a dos nens de Castelló d'Empúries

Iker Mendoza i Luca Kontos, de l´escola Joana d´Empúries, han resultat finalistes del Concurs Digital Infantil que organitza anualment l'empresa Aqualia amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua. Els treball dels dos nens han estat dels millors de la XV edició d'aquest certamen, en el qual han participat més de 8.500 nens de 3r i 4rt de Primària dels col·legis de l´estat espanyol i Portugal.

Els dos joves alumnes han recollit els seus premis, una càmera fotogràfica aquàtica, de mans de la regidora d´Ensenyament, Anna Massot, i el responsable de Girona Nord d´Aqualia, Jordi Johé.

Johé ha explicat que l´objectiu d´aquest concurs és "implicar als nens, d'una manera divertida, en el coneixement de la gestió del cicle integral de l'aigua".

Amb el lema d´aquest any, "Missió Depuració", es convidava als nens a formar part d´un viatge sideral a través del meravellós món de la depuració i reutilització de l´aigua. La intenció era aconseguir que els nens poguessin conèixer el recorregut que segueix l´aigua des de que la fem servir a casa nostra fins que es retorna al medi ambient un cop depurada i com les aigües residuals es poden reutiltizar per a diversos usos, creant el seu propi planeta sostenible.

Anna Massot, regidora d´Ensenyament ha agraït la iniciativa d´Aqualia per aquest concurs educatiu i ha destacat la implicació dels centres escolars per incentivar als joves alumnes del municipi a presentar-se.