Carles Pàramo es jubila i deixa la política després de 34 anys

Carles Pàramo (PDeCAT), un dels pesos pesants de la política gironina, es jubila als 68 anys després de 34 al servei de l'administració i la ciutadania. L'anunci oficial el va fer ell mateix en l'últim ple celebrat aquest dilluns a l'Ajuntament de Roses, d'on és regidor.

«Us faig saber a vosaltres com amics que aquests dies presentaré una carta a l'alcaldessa demanant-li si pot prescindir de mi, que segur que sí», deia Pàramo, qui s'acomiada d'una vida dedicada a la primera línia de la política com alcalde de Roses, Diputat al Congrés i President de la Diputació de Girona.

La renúncia es farà efectiva en el proper ple del mes de novembre, quan Carles Pàramo deixarà de ser el Primer Tinent d'Alcalde i regidor d'Urbanisme. «Amb un cert punt d'emoció», Pàramo s'ha acomiadat d'una vida consagrada a la política de Roses, d'on ha sigut alcalde durant 16 anys, i a Girona, on ha presidit la Diputació durant dos mandats -entre el 1999 i el 2007-, diputat al Congrés dels Diputats i president delegat del Consorci Costa Brava.

La principal incògnita que sorgeix amb la seva renúncia és la de les substitucions dels càrrecs que ocupa. Pel que fa a la presidència del Consorci Costa Brava «és evident que si no continua com a regidor no pot seguir ni com a president ni representant de Roses», diu Pere Vila, president de la Diputació de Girona, l'òrgan de què depèn el Consorci.

Per altra banda, les carteres del govern de Roses s'hauran de reestructurar i l'alcaldessa Montse Mindan ja ha avançat que entrarà Josep Maria Mas Blanch en substitució de Carles Pàramo, malgrat no concretar encara qui s'encarregarà d'Urbanisme ni en qui recaurà la i la primera tinència d'alcaldia. Mindan assegura que la renúncia s'hauria d'haver produït fa mesos, però que la situació política general «ha fet que s'hagués de treballar per ajudar el president Puigdemont». Per Pàramo, la decisió busca «donar pas a nova gent i renovar l'equip de l'alcaldessa», amb la vista posada a les municipals del 2019.



16 anys d'alcaldia

El 1983, Carles Pàramo s'endinsava en aquest món de la mà de CDC i el 1987 ja formava part de la llista electoral dels comicis municipals d'aquell any. El 1993 començava el primer dels setze anys com alcalde de Roses després d'un acord amb el govern del PP per ser investit els dos últims anys de legislatura.

A partir d'aquí, va guanyar tres eleccions seguides (1995, 1999 i 2003) que el van alçar com alcalde de la ciutat fins que el 2007, malgrat que CiU va ser la força més votada, la resta de partits el van enviar a l'oposició en el mandat del 2007-2011. Altra vegada tornava a guanyar les municipals del 2011 i tornava a ser alcalde de Roses, però dos anys després va renunciar a l'alcaldia i va cedir la cadira a l'actual alcaldessa, Montse Mindan. Era el primer indici que després de pràcticament quatre dècades consagrades a la política, arribava el moment de deixar pas a les noves generacions.

Carles Pàramo va continuar ocupant aquell 2013 la seva cadira de regidor fins les eleccions del 2015, quan ja no va presentar-se com alcaldable.

Tot i això, va entrar amb l'equip de govern de Mindan com a primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme. Pàramo diu tenir la decisió presa des de feia temps: «em vaig comprometre d'acompanyar la Montse Mindan durant dos anys més», assegura i reconeix que després d'una vida dedicada al servei públic «no deixaré mai de ser polític», malgrat no exercir.



Nova etapa

Pàramo ha entomat mentre governava la suspensió del POUM per part del Tribunal Suprem o el cas del Royal Marine, entre d'altres. Però com tot polític, ha sigut aplaudit i criticat. Des del PP, amb qui van compartir govern, «no podem tenir males paraules», diu el regidor Manel Escobar, mentre que des d'ERC el regidor Joan Plana veu amb esperança la renúncia de Carles Pàramo, que qualifica de «necessària» i de marcar un canvi d'etapa.