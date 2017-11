Una estudiant de Batxillerat de Roses promou una caminada contra la violència de gènere

Lídia Marés estudia 2n de Batxillerat a l'Institut Illa de Rodes de Roses i, per al seu treball de recerca, ha fet una investigació entorn de la violència de gènere. Com a complement de la part pràctica, ha engegat una iniciativa que vol compartir amb tota la ciutadania. Ha organitzat una caminada solidària, per al 19 de novembre, per recollir diners que destinarà a una associació de la demarcació de Girona que ajuda dones maltractades. Les inscripcions ja estan obertes (s'ha creat un esdeveniment a Facebook amb el títol Caminada Solidària Contra la Violència de Gènere) i la jove espera que hi col·labori com més gent millor.

Lídia Marés és especialment sensible amb aquesta problemàtica social. Ja, de ben petita, es feia preguntes sobre la desigualtat que ella detectava en els rols del pare i la mare pel que fa a les responsabilitats domèstiques. "El meu treball de recerca està enfocat a la violència de gènere que pateixen les dones. Per a la part pràctica, he fet entrevistes a mossos d'esquadra de Roses, a una advocada, a dues psicòlogues i a tècniques del SIAD (Servei d'Informació i Atenció a les Dones) de Figueres", ha explicat Lídia Marés, mentre reflexiona sobre com va ser que va decidir organitzar una acció solidària: "La gent no és del tot conscient de la gravetat de la violència de gènere que es pateix en la societat en ple segle XXI. Després d'arribar a aquesta conclusió, no podia quedar-me de braços plegats. Volia fer alguna cosa per conscienciar les víctimes que hi ha una sortida i que no estan soles."



No es queda de braços plegats



L'estudiant rosinca descriu la seva idea en aquests termes: "Vaig pensar que promoure la Caminada Solidària Contra la Violència de Gènere serviria per mobilitzar la gent del meu poble i dels voltants. Volia fer alguna cosa per intentar concienciar la gent de l'existència d'aquest problema. De moment, la resposta que he rebut ha estat molt positiva i estic molt contenta, ja que les inscripcions de persones que volen participar en la caminada solidària estan anant a un ritme molt bo."

Lídia Marés va presentar la idea a la seva tutora del treball de recerca de Batxillerat, Montserrat Fiol, i, segons assegura la jove, al principi se'ls van presentar alguns dubtes. "Ens vam adonar que fer un acte com aquest no era fàcil", diu.

Aleshores, la noia es va moure per buscar gent de Roses que pogués ajudar-la, amb la col·laboració de patrocinis, per tirar endavant el projecte. "Vaig rebre una resposta molt positiva per part de tothom", somriu, i hi afegeix: "Quan vaig dir a la meva professora que hi havia gent que volia col·laborar, vam presentar el projecte al director de l'institut, Josep Lluís Tejeda, i ell va donar suport a les meves idees en tot moment." Tejeda va ser, de fet, qui es va encarregar de sol·licitar permisos a l'Ajuntament de Roses.



Els alumes de 2n d'ESO



Els companys de 2n d'ESO, a iniciativa de la professora de Visual i Plàstica de l'institut, Marta Teixidó, també s'han implicat de ple en el projecte. Aquests alumnes s'han ocupat de dissenyar el cartell de la caminada solidària en horari lectiu, un cartell que ja és la imatge de difusió de la proposta solidària de Lídia Marés.



Una acció solidària que tindrà lloc el 19 de novembre



La 1a Caminada Solidària Contra la Violència de Gènere de Roses tindrà lloc el 19 de novembre. Les inscripcions anticipades tenen un cost de 5 € i s'han de fer presencialment a la Perruqueria De La O o bé a l'Institut Illa De Rodes. Hi ha temps per apuntar-se prèviament fins al 13 de novembre. Les inscripcions que es facin el mateix dia de la caminada tenen un cost de 7 €.

La sortida es realitzarà a la plaça Catalunya de Roses, a les 10 del matí, però es demana ser-hi una estona abans. L'itinerari, de 4,6 quilòmetres, va de la plaça Catalunya a l'espigó de Santa Margarida i tornar. En acabar la caminada, s'oferirà un esmorzar a tots els participants i es farà un sorteig amb diversos premis. Tothom qui ho vulgui, pot comprar tires de números de la rifa el mateix dia.