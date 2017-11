Bateria d'activitats a la posta de sol, a Roses

Una bateria d'activitats prèvies al Festivalet de Roses s'han organitzat per a aquest cap de setmana per escalfar motors. Totes es portaran a terme durant la posta de sol per començar així a posar el públic en situació.

La primera serà demà a dos quarts de quatre amb l'excursió a peu pel Castrum Visigòtic per veure la posta de sol. La sortida es fa des de l'estació d'autobusos de Roses, la tornada és a les fosques i per això els participants es recomana que portin llanterna. També dissabte a dos quarts de cinc comença una visita a la Ciutadella acompanyada d´una degustació de vins fermentats en àmfores.

Pel que fa a diumenge s'ha programat a les cinc de la tarda un Concert per a Silenci i Harmònics en Sol Menor al Castell de la Trinitat, i la classe magistral de TAI JI (una disciplina de Taitxí Gi Gung) a la mateixa hora a la platja de la Perola.

Fins al deu de novembre es pot gaudir d´una sortida en menorquina que comença a dos quarts de cinc per la badia de Roses per descobrir la posta de sol des del mar. Sense oblidar que dimecres es va celebrar el Recital Poètic Cos meu recorda, poemes íntims de Kavafis al Castell de la Trinitat.

El Festivalet de Roses és un festival que combina música, gastronomia i paisatge durant l'estiuet de Sant Martí a la platja de Roses i se celebrarà els dies 11 i 12 de novembre. Aquells dies actuaran Cris Juanico, Paula Valls, PAVVLA, Pep's Show Boys i Big Mama.

En l'àmbit gastronòmic s'oferirà l'anomenat Pica-Tasta, uns tastets gastronòmics a peu de platja per gaudir dels restauradors, vinaters i elaboradors de cervesa locals; i un Menú del Festivalet, en el qual hi participaran una quinzena de restaurant durant els dies del certamen.

Des del passat 11 d'octubre es pot participar en el Concurs d'Instagram del Festivalet; que demana publicar fotografies amb les etiquetes #postadesolroses i #visitroses a www.instagram.com/festivaletroses.