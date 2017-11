Finalitza la temporada castellera a Figueres

La Colla Castellera de Figueres va celebrar ahir l'última diada de la temporada amb els Castellers del Riberal i els Falcons de Vilanova. Els empordanesos no van poder carregar la torre de 7, però van aconseguir descarregar tres castells de 7.

Va encetar la diada amb un pilar de 4 aixecat per sota amb estrena de l'enxaneta.

En primera ronda la colla va fer un 5d7 de nou. El Castell que la colla ha fet altres vegades es va descarregar amb certa tremolor " però era més pel que els hi venia a sobre en segona ronda que pel que estaven descarregant en aquells moments, remarquen.

Perquè en segona ronda duien la torre de 7 pisos que havien descarregat per primer cop fa més d'un any a Torredembarra i carregada per últim cop a la diada de final de la temporada passada.

Des de la colla explicaven en acabar que "La torre ha pujat tremolosa, amb nervis, tot i les bones mides. Això ha fet que des de la tècnica no s´hagi demanat desmuntar abans. Al final, durant les passes de l´enxaneta, la torre s´ha trencat degut al tremolor i ha acabat en intent".

Van seguir però descarregant un 3d7 de perfecta execució i van encarar la ronda final amb un 4d7.

Finalment, i en ronda de pilars, la colla va decidir no descarregar el pilar de 5, sinó optar per 2 pilars de 4, per treballar peces de tronc.

A la celebració van participar dues colles més. Els Castellers del Riberal.