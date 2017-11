La DO Empordà promou els seus vins a Pensilvània

DO Empordà

La DO Empordà, a l´American Wine Society

Els vins de la Ruta del Vi DO Empordà han estat protagonistes de la 50a trobada anual de l'American Wine Society, que s'ha celebrat els dies 3 i 4 de novembre a Pocono Manor, a Pensilvània (Estats Units). Més de 700 persones han tastat els vins empordanesos durant aquesta trobada que reuneix els socis d'una de les associacions vinícoles de referència dels Estat Units, amb més de 8.000 integrants entre amants del vi, prescriptors i elaboradors nordamericans.

Al llarg del cap de setmana es van celebrar dos tastos de vins empordanesos que van anar a càrrec de la sommelier del Celler de Can Roca i millor sommelier de Catalunya 2017, Audrey Doré, que va estar acompanyada pel gurú de l'enoturime a Napa Valley, el professor de l'Universitat de Napa, Paul Wagner.

El primer tast, titulat "Empordà, the Undiscoverd Jewel of Costa Brava", va permetre donar a conèixer el territori vinícola de l'Empordà i els seus vins. Els participants van tastar vins dels cellers Vinyes d'Olivardots, Espelt Viticultors, Martí Fabra, Hugas de Batlle i Pere Guardiola.

"A taste of Empordà" era el títol del segon tast celebrat en què es van maridar vins de la Ruta del Vi DO Empordà dels cellers La Vinyeta, Mas Llunes i Pere Guardiola amb diferents productes del territori, com les anxoves de l'Escala, els formatges Montbrú o el fuet Espuña.

Els vins empordanesos també van ser protagonistes de la fira de vins que se celebra coincidint amb la trobada i en la què participen les principals zones productores de tot el món.

Aquesta ha estat una de les promocions més importants de vins empordanesos que s'ha celebrat mai als Estats Units. L'acció forma part de l'estratègia conjunta del Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona i del Consell Regulador de la DO Empordà per donar a conèixer l'Empordà i els seus vins al mercat nordamericà.