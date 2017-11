L'Ajuntament de Figueres lliura 14 vals d'aparcament gratuït en zona blava

L'Ajuntament de Figueres ha entregat aquest matí 14 vals d'aparcament gratuït per un any a les zones blaves de la ciutat als 14 guanyadors del sorteig que es va dur a terme entre els compradors de l'onzena Fira del Vehicle d'Ocasió de Figueres. Es tracta del tercer any consecutiu que es lliuren aquests premis, gràcies a la col·laboració de Fisersa amb els organitzadors de la fira i els concessionaris participants.

La Fira del Vehicle d'Ocasió va tancar l'edició d'enguany amb 210 cotxes venuts a un preu mig de 12.000 euros i una facturació que arriba als 2,5 milions d'euros entre els 14 concessionaris participants. Al llarg dels tres dies de la fira, unes 11.000 persones van visitar l'espai de 6.000 m?2; al Recinte Firal, on s'exposaven prop de 450 vehicles.

El regidor de Fires i Mercats, Jordi Masquef, afirma que és motiu de satisfacció poder lliurar aquests premis com a recompensa extra als compradors de la Fira del Vehicle d'Ocasió. El regidor destaca que estan molt contents amb l'augment de les xifres de vendes any rere any i assegura que l'Ajuntament continuarà apostant per aquest esdeveniment, on participen tots els concessionaris de la ciutat.