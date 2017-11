Tallen la via del tren a Colera per un incendi

Un incendi a tocar les vies a Colera va obligar a tallar les vies i va afectar la circulació de Llançà a Portbou durant poc més d'una hora. La incidència perquè a aquella hora ja no circulen trens de mitja distància.

Els Bombers van rebre l'avís del foc a les 23:36. S'estava cremant una peça de fusta del voltant de pont sota les vies del tren. Es va restringir la circulació de trens des de Llançà a Portbou. Els operaris van retirar la peça que cremava i s'hi van desplaçar tres dotacions de Bombers.

L'incendi es va donar per extingit quan faltaven deu minuts per les dues del migdia quan es va restablir la normalitat a la via.