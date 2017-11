El testimoni que va implicar un dels acusats amb el crim de Cabanes «ja no recorda res»

Diversos testimonis van implicar, davant dels Mossos d'Esquadra o al jutjat d'instrucció, els acusats del crim de Cabanes en els fets. Un d'ells, que diu que va conèixer Antonio García Carbonell a la presó, va assegurar que li va confessar que la seva intenció i la de l'altre acusat, Oriol Boyer, era anar a robar però es van equivocar de víctima i el cop va sortir malament.

Aquest testimoni, però, no ha ratificat la declaració al judici. Afirma que ha patit una embòlia i que "ja no recorda res". Un altre testimoni, que havia declarat que els dos processats li van anar a demanar informació prèvia sobre una empresa on volien anar a robar, ha dit al judici que es van "interpretar malament" les seves paraules i que es va limitar a identificar Boyer en el reportatge fotogràfic perquè li van preguntar si mai havia estat menjant a casa seva.

Els testimonis que implicaven el violador reincident Antonio García Carbonell i l'altre acusat, Oriol Boyer, amb el crim de Cabanes no han ratificat les seves declaracions davant el tribunal popular encarregat de jutjar el cas.

Un d'ells, veí de Cabanes, va assegurar que els processats el van anar a veure dues vegades. Una, per demanar-li informació d'una benzinera que estaven planejant atracar. "Ens va dir que ho van descartar per la ubicació i perquè hi treballava una familiar del testimoni", han recordat els Mossos d'Esquadra al judici. Més tard, li van preguntar per l'empresa Pinsos Cazorla (propietat de familiars de la víctima).

Poc després, el testimoni es va assabentar del que havia passat el 27 de febrer del 2014: que havien apallissat i deixat malferida a la intempèrie la víctima, que tenia 75 anys i vivia al costat de l'empresa. Una setmana després, va morir a l'hospital com a resultat de les ferides.

Aquest testimoni estava citat a declarar aquest dimarts a l'Audiència de Girona. Ja d'entrada ha avisat que prenia "molta medicació" i que només respondria les preguntes "si eren les adequades", tot i que el magistrat president li ha recordat que, com a testimoni, té l'obligació de contestar totes les qüestions que li plantegessin. La interrupcions, les males respostes i les negatives a contestar han continuat fins que, finalment, han fet que un forense visités l'home.

El dictamen professional ha conclòs que aquest dimarts no estava en condicions de declarar i ho tornaran a intentar dimecres al matí. Durant les poques respostes que ha donat, però, ha afirmat que es van "interpretar malament" les seves paraules i que es va limitar a identificar fotogràficament Boyer perquè, en realitat, el que li van preguntar era si alguna vegada havia estat menjant a casa seva.



Ja no ho recorda

El segon testimoni, que ha arribat emmanillat i custodiat pels Mossos d'Esquadra perquè és a presó, ha afirmat que va conèixer García Carbonell a la infermeria d'un centre penitenciari. A partir d'aquí, però, no ha corroborat res més de la declaració que va fer perquè diu que ha patit una embòlia i "ja no recorda res".

Aquest home, implicat amb García Carbonell en un cas de falsificació de moneda, va declarar durant la investigació que l'acusat li va reconèixer el fets, li va dir que havien anat fins a Cabanes amb l'altre processat per cometre un robatori però es van equivocar de víctima. En concret, els Mossos d'Esquadra creien que l'objectiu era la cunyada de la víctima perquè cada dia, a l'hora aproximada en què es van perpetrar els fets, s'emportava la recaptació de l'empresa fins a casa.

A la declaració que ara no recorda, també va exposar que García Carbonell va dir que l'autor de la pallissa mortal era "el jove amb les lletres al coll" (en relació a un tatuatge que porta Boyer) i que ell "no va entrar" perquè es va quedar al cotxe vigilant.

Aquest dimarts també ha declarat un altre suposat còmplice de García Carbonell que també s'ha desdit. Es tracta d'un jove amb qui, a partir de l'agost del 2014, haurien perpetrat diversos robatoris. El fiscal li ha demanat que confirmés que, en un dels casos que ja ha estat jutjat, va ser l'ara acusat qui li va donar una navalla perquè fes una estrebada a la bossa de mà d'una dona. "L'Antonio no hi era i la navalla era meva, sempre la portava", ha assegurat al judici.



El telèfons, ubicats al lloc del crim



Els investigadors dels Mossos d'Esquadra, que van fer seguiments a García Carbonell quan un anònim els va posar sobre la pista de la seva implicació en el crim, han explicat que sovint feia servir el mateix modus operandi: ell "marcava" víctimes i després feia que algun còmplice perpetrés el cop.

Segons els Mossos d'Esquadra, les trucades anònimes a la policia estatal donant detalls de la investigació i apuntant cap a García Carbonell i Boyer van ser determinants per descobrir què va passar el febrer del 2014 a Cabanes. Abans d'això, per les poques proves que hi havia i l'absència de testimonis, anaven força "a les cegues" tot i que ja sospitaven que l'autor o autors del crim s'havien confós de víctima.

El sergent d'investigació ha detallat que, un cop l'anònim els va posar sobre la pista, van poder ubicar els dos acusats al lloc del crim gràcies als telèfons mòbils. García Carbonell en feia servir un de seu mentre que Boyer, indica, va donar d'alta un número de prepagament suplantant la identitat d'un jove que havia perdut el DNI. El document d'identificació i l'alta del telèfon van aparèixer a casa de Boyer durant l'escorcoll.

Seguint el rastre dels repetidors, els investigadors van resseguir el recorregut que els dos processats haurien fet plegats el dia abans del crim des de Mollet fins a Figueres. Allà, van passar la nit per separat i l'endemà es van tornar a trobar per anar a Cabanes. Durant l'estona que creuen que va tenir lloc la pallissa mortal, cap dels dos telèfons va donar senyal. "O els van apagar o van deixar de fer trucades", han explicat.

A més, també hi ha imatges enregistrades per una càmera de videovigilància d'una empresa que hi ha a 200 metres del lloc del crim que va enregistrar, poc després de les set de la tarda, un cotxe de característiques similars al que conduïa García Carbonell anant i tornant. "La nostra hipòtesi és que va ser un primer viatge per inspeccionar el lloc i més tard van tornar, accedint per un altre camí", ha exposat un dels investigadors.



23 i 26 anys de presó

Fiscalia i acusació particular demanen 23 anys de presó per al violador reincident Antonio García Carbonell per assassinat. Es dona el cas que va ser el primer pres alliberat després de la supressió de la doctrina Parot tot i que havia estat condemnat a 270 anys de presó. Per a Boyer, demanen 26 anys de presó per assassinat i tinença il·lícita d'armes. Les defenses demanen l'absolució. El judici continua dimecres a l'Audiència de Girona.