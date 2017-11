El vent trenca una de les branques de l'arbre centenari de Colera

Les fortes ratxes de vent que va bufar durant tot ahir i avui a tot l´Alt Empordà ha malmès una de les branques del plàtan de la plaça Pi i Margall de Colera, un arbre de 119 anys. Els Bombers han rebut l´avís a les 16.43 hores i davant el perill que suposava per a la seguretat ciutadana, s´ha acabat tallant la branca, d´uns 5 metres d´alçada, amb l´ajuda d´una autoescala. Malgrat que la branca estava sana, tal i com diu el mateix Ajuntament, no ha pogut resistir les fortes ventades.

El plàtan de la plaça de Colera el va plantar l´any 1898 Pere Homs, alcalde de Colera (aleshores barri del municipi de Portbou) i està inscrit en el catàleg d´arbres monumentals de la Generalitat de Catalunya. Actualment ocupa tota la plaça.