Vilajuïga afronta inversions després de baixar del 163% al 65% l´endeutament

L'equip de govern de Vilajuïga (ERC-Junts per Vilajuïga) treballa en els pressupostos del 2018 amb una previsió d'incrementar les inversions després d'aconseguir rebaixar en dos anys l'endeutament del 163 al 65% . L'IBI es mantindrà com l'any passat però s'ha decidit ampliar les bonificacions de les plusvàlues en el cas d'herències per als familiars, passant del 25 al 90%.

L'actual govern va decidir el 2015 un puja d'un cent per cent de l'IBI per la mala situació econòmica que afrontava la població. L'any següent es va rebaixar un 19% i també es va aconseguir una revisió del cadastre a la baixa.

Les mesures han contribuït a la rebaixa de l'endeutament que el govern municipal valora molt positivament perquè els permet afrontar nous projectes, tot i que mantenen préstecs que els suposen una despesa de 150.000 euros l'any fins al 2023.

L'alcaldessa, Joana Cobo, s'ha adreçat als veïns per informar-los de la situació, de les inversions en curs i dels projectes.

En el segon any explica que s'ha amortitzat préstec i s'han fet algunes inversions, gairebé sempre acompanyades de subvencions. L'espai Jove, millora en parcs infantils, l'arranjament del passeig Jaume I o la substitució de llumeneres per fanals amb tecnologia led són alguns dels que es destaquen.

En aquest moment l'Ajuntament té en marxa l'asfaltatge d'alguns carrrers que necessitaven millores amb urgència. L'alcaldessa manifesta que explica que «fent equilibris de tot tipus i renunciant a moltes coses que ens hagués agradat fer, creiem que el més oportú és mantenir el tipus d'IBI en un 0,65%, després de la rebaixa de l'any passat». En canvi, sí han decidit ampliar la bonificació de les plusvàlues per defunció.



Talls de llum a les nits

Per l'any vinent s'espera continuar asfaltant carrers i la reposició de quadres d'enllumenat elèctric obsolets que provoquen talls de llums durant la nit i no compleixen la normativa. «Substituir més llumeneres, algunes d'elles molt antigues, i fer inversions en enllumenat allà on calgui» i continuar fent treballs a l'escola són altres propostes que l'Ajuntament ha volgut avançar als veïns.