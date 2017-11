Dos detinguts, un d´ells menor, per robar en cases de Sant Miquel de Fluvià

Agents dels Mossos d'Esquadra van detenir el 13 de novebmre un home de 22 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Santa Coloma de Farners, i un menor d'edat, com a presumptes autors de dos robatoris amb força, un d'ells en grau de temptativa.

Al voltant de dos quarts de dotze del migdia del 13 de novembre, els mossos van saber que un matrimoni havia sorprès a dos persones a l'interior del seu domicili a la població de Sant Miquel de Fluvià. En ser descoberts, els lladres van fugir i van aconseguir sostreure diversos objectes, rellotges i joies. Però paral·lelament, sobre quarts d'onze del mateix dia, els mossos van saber que també s'havia produït una temptativa de robatori a l'interior d'un domili en un altre carrer de la mateixa població.Una patrulla de paisà que estava fent recerca dels possibles autors dels fets va localitzar a l'andana de l'estació de tren del municipi, a dos joves que corresponien amb la descripció dels lladres.Un d'ells presentava una ferida recent al colze que presumptament se l'hauria fet en caure durant la seva fugida en ser descoberts pels propietaris del pis.

Entre les travesses on estaven asseguts els dos nois es van trobar uns guants de cotó i una motxilla amb quatre rellotges, un moneder, un joier i unes tenalles, entre altres objectes. Els Mossos van detenir els joves com a presumptes autors de dos delicte contra el patrimoni, un d'ells en grau de temptativa. El menor detingut va ser lliurat als seus tutors legals i va ser citat per presentar-se davant la Fiscalia de Menors de Girona. El detingut, amb diversos antecedents, va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, que va decretar la seva llibertat amb càrrecs.