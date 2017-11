Llançà i La Caixa signen un acord de col·laboració per a famílies en risc d'exclusió

L'Ajuntament de Llançà i l'Obra Social de La Caixa han signat un acord de col·laboració per ajuts socials. En aquest acord, l'entitat de La Caixa es compromet a aportar un donatiu econòmic de 2.500€, per tal de col·laborar en el finançament dels diferents projectes que té en funcionament l'Ajuntament de Llançà per ajudar a famílies en risc d'exclusió social.