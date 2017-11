Horts urbans a Figueres

L'Ajuntament de Figueres ha obert la convocatòria per a l'adjudicació de 26 parcel·les d'horts urbans ecològics de les 27 totals situades entre el barri de Marca de l'Ham i Vilatenim. Més de la meitat seran per a persones aturades, vuit per a majors de 60 anys i quatre per a entitats sense ànim de lucre. Un dels horts es destinarà a usos del mateix Ajuntament com ara cursos d'horticultura ecològica.

El projecte es va endegar fa quatre anys, el 2013, com una prova pilot i un cop expirada la vigència de les llicències d'horts urbans el consistori mantindrà el projecte quatre anys més. Aquesta primera experiència és «més que satisfactòria» per al regidor de Medi Ambient, Francesc Cruanyes, però assegura que des del govern són conscients que és necessària la creació de més horts urbans a la ciutat.

De fet, en les trobades que s'han fet els darrers dies amb relació als pressupostos participats, és una petició que han recollit per part de veïns d'algunes zones de Figueres que sol·liciten la diversificació dels punts d'horts urbans.

D'altra banda, Cruanyes també avança que s'està treballant sobre la idea de crear horts ecològics en col·laboració amb les escoles.

La prohibició d'utilitzar productes químics regeix l'ús que s'ha de fer dels 26 horts urbans del carrer Closa Rasa de Figueres. A més, els vegetals han de ser conreats de manera sostenible i per a l'autoconsum, és a dir, no es poden comercialitzar els productes.

El projecte és el resultat d'una proposta feta pel grup municipal de la CUP i que es va aprovar per unanimitat de tots els partits del ple. Cada parcel·la té 46 m2 per plantar-hi qualsevol verdura i hortalissa, cosa que suma un total de 1.250 m2 l'espai destinat a horts urbans. Cada recinte està envoltat per una filera de plantes aromàtiques que faciliten el conreu ecològic i la regeneració del sòl. El límit per presentar sol·licituds és el 4 de desembre i les concessions tindran vigència durant 4 anys.