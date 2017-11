Detenen a l´hospital l´home que va agredir dos mossos a Figueres

Els Mossos d'Esquadra han detingut l´individu que va agredir una patrulla d´agents durant una baralla familiar al barri del Bon Pastor de Figueres. L´arrestat va ser detingut el mateix dia al vespre quan va anar a l´hospital de Figueres a curar-se les ferides que li havien fet durant la batussa. És un delinqüent multireincident conegut amb l´àlies de «Polini» que té 38 anys i és veí del barri.

El detingut va ser arrestat per un delicte de lesions, un altre de danys i un d'atemptat contra els agents de l'autoritat.Després de passar a disposició judicial va quedar en llibertat amb càrrecs.

Els fets es van produir dissabte pels volts de les quatre de la tarda al carrer Doctor Fleming, al barri del Bon Pastor de Figueres on resideix majoritàriament la comunitat gitana. El 112 va rebre una trucada alertant que hi havia una baralla familiar.

En arribar al barri, els Mossos van veure que l´instigador de la trifulga era un vell conegut de la policia.

L´individu, en veure els agents, s´hi va encarar. Els va amenaçar i els va agredir. A un dels agents li va intentar estirar l´emissora portàtil i li va causar una contusió al pòmul. A l´altre, li va donar una puntada de peu. Després, aprofitant l´enrenou -perquè la baralla havia atret més veïns del barri- l´agressor va fugir.

Però hores més tard es va desplaçar fins a l´Hospital de Figueres, al costat del barri, perquè li curessin les ferides. Allà els Mossos el van poder detenir.

A l´escorcoll a la furgoneta que tenia estacionada al barri li van trobar una barra de ferro i dues catanes de mides diferents.

El detingut és un vell conegut de la policia i acumula múltiples antecedents. Entre d'altres, per robatori amb força, robatori amb violència o lesions. Va passar la nit als calabossos i aquest diumenge va declarar davant del jutjat de guàrdia de Figueres.

Després de prendre-li declaració, el jutge el va deixar en llibertat provisional. Arran de la baralla, i de manera preventiva, els Mossos han reforçat el patrullatge al barri del Bon Pastor.