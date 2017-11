Un sindicat qualifica d´«insuficients» les accions dels caps dels Mossos a Sant Joan

Aquest dissabte van agredir uns agents dels Mossos d'Esquadra al barri de Sant Joan. Els fets es van produir dissabte pels volts de les quatre de la tarda al carrer Doctor Fleming, on resideix majoritàriament la comunitat gitana. El 112 va rebre una trucada alertant que hi havia una baralla familiar.

Entre ells hi havia un bell conegut per la policia que els va amenaçar i els va agredir. A un dels agents li va intentar estirar l'emissora portàtil i li va causar una contusió al pòmul. A l'altre, li va donar una puntada de peu. Després, va fugir i hores més tard el van arrestar a l'hospital de Figueres on havia anat perquè li curessin les ferides.

Es dona el cas que aquesta no és la primera vegada que agents de la policia pateixen agressions i Uspac, un dels sindicats dels Mossos, assegura que ja ho ha denunciat en diverses ocasions. I ressalten que «les accions dutes a terme pels Caps Policials, fins al moment, són insuficients».

En un comunicat, el sindicat afirma que aquest barri de Figueres és «problemàtic i violent» i destaquen que tota agressió a un policia és un «fet molt greu».

També denuncia que en aquesta zona concreta de Figueres «aquests incidents violents i amb armes de foc es produeixen amb una freqüència molt preocupant».

I afegeix que sovint aquestes actuacions van acompanyades de gran concentració de gent que no els permet «resoldre l'actuació de la mateixa manera que es resoldria en altres indrets de la ciutat». També destaca que en moltes ocasions aquestes baralles van acompanyades de la presència d'armes i això respresenta, asesgura, un risc.

Per evitar que es repeteixin aquest tipus de fets reclamen que des del cos policial se'ls informi sobre el pla de seguretat específic per fer front a les problemàtiques de seguretat del barri; les actuacions específiques realitzades per limitar la presència d'armes de foc. I, finalment, reclamen suport a l'agent perjudicat. A partir d'això, no descarten fer d'altres tipus d'actuacions des del sindicat.

Aquest barri comptarà en breu amb càmeres de vigilància, ja que acaba de ser adjudicada la seva col·locació i sovint és objecte d'operatius policials.