L´hospital de Figueres estrena un servei prelaboral per a persones amb malaltia mental

L'hospital de Figueres estrena el primer servei prelaboral per a persones amb malaltia mental de la comarca. La iniciativa consisteix en un programa de transició al treball, la inserció de persones vulnerables i la formació com a pas previ per a la seva incorporació al món laboral. El nou servei s'obre amb 15 places, s'ubicarà al centre hospitalari i el gestionarà l'entitat sense ànim de lucre Fundació Drissa, que properament obrirà un tercer espai d'aquestes característiques a la comarca de la Selva. El projecte, subvencionat pel Departament de Treball, compta amb un ajut de 140.000 euros del fons FEDER, 70.000 de la Diputació de Girona i 80.000 que hi aporta la Fundació Salut Empordà. El servei s'emmarca en la línia de suport a la formació i el talent del projecte 'Pol de Salut' de la fundació que gestiona l'hospital.

Formar i inserir al món laboral a persones amb malaltia mental. Aquest és l'objectiu que persegueix el servei prelaboral que s'ha posat a marxa a l'hospital de Figueres. Es tracta del primer programa d'aquestes característiques que s'obre a la comarca. El gestionarà la Fundació Drissa i comptarà amb 15 places i un programa que s'estructurarà en cinc grans àmbits. Entre ells, el medi ambient, els riscos laborals, la innovació i les tecnologies de la informació, la qualitat, la igualtat i el respecte al lloc de feina.

L'objectiu és formar aquest col·lectiu vulnerable i preparar-lo per entrar al món laboral. Drissa hi aportarà la seva experiència de més de 15 anys treballant en aquest servei a Girona, on ha atès 600 persones i ha aconseguit 84 llocs de feina. Properament, preveuen obrir un altre centre d'aquestes característiques a la comarca de la Selva.



Ajut del fons FEDER

La iniciativa a l'Alt Empordà s'emmarca en la línia de suport a la formació i el talent del projecte 'Pol de Salut' de la Fundació Salut Empordà, que gestiona l'hospital de Figueres i que hi aportarà 80.000 euros. A més, compta amb una subvenció de 140.000 euros provinents del fons FEDER i de 70.000 més de la Diputació. També col·laboraran en el projecte l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, el Dipsalut, la UdG, l'Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal.

Durant l'acte de presentació, el cap de sector de la Xarxa de Salut Mental i Addicions de l'Institut d'Assistència Sanitària a l'Alt Empordà, Lluís Jordà, ha destacat la importància del nou servei. "El treball és un element doblement vital per a les persones amb trastorn mental i esdevé un instrument terapèutic que contribueix a reduir ingressos, visites psiquiàtriques o recaigudes", ha insistit.



Una fundació dedicada als trastorns mentals

La Fundació Drissa es va crear l'any 1999 amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones amb malaltia mental, especialment centrada en els trastorns severs, a través de la integració laboral i de l'habitatge. Actualment, compta amb una plantilla de 110 treballadors, dels quals 68 són persones amb una malaltia mental. D'aquestes, el 78% tenen un grau de discapacitat superior al 50%.

L'entitat ocupa aquest col·lectiu al centre especial de treball que té i que disposa de quatre línies de negoci: serveis de jardineria i forestal, pintura, neteja i horta ecològica, que comercialitza sota la marca Biodrissa, amb botiga al Mercat del Lleó de Girona. A més del servei prelaboral, disposa d'un programa d'acollida, un de formació i un d'acompanyament al món laboral. També gestiona una llar amb suport i un programa d'autonomia i l'any passat va posar en marxa un servei d'atenció a domicili centrat en aquest col·lectiu.